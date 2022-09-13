Отправлено: - 17:36

Гога:

йца --- почем ?? У нас с Челябинска в магазине *Красное-Белое * по 44 рубля , Хотя на днях акция была - по 29,99 р.

Цитата:Хотел было возмутиться, потому что не видел таких цен - в Спаре и 5-ке сейчас С1 в районе 55 рублей самые простые - есть и дороже. Зашел на сайт КБ - и правда - там за десяток 29,8. Но мне он не особо по пути, а там ассортимент продуктов небольшой