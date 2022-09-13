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≡ В получении взятки зерном за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая» подозреваются начальник полиции Денисовского района и двое его подчиненных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45074
В получении взятки зерном за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая» подозреваются начальник полиции Денисовского района и двое его подчиненных
Отправлено: 13.09.22 - 16:41
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По данным «НГ», глава одного из местных КХ должен был заплатить за это покровительство пшеницей, эквивалент стоимости которой — 3 млн тенге. Он обратился с заявлением в департамент Агентства по противодействию коррупции.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 16:41
#1
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животноводы баранами за покровительство ..
ну и так далее.
все норм.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25308
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 16:43
#2
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Щенками, надо - брать... :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5509
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 16:53
#3
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А так могли бы закошмарить всю уборку, посты наставить за каждым углом, а теперь вот , зерном откупились.
В бытность комерсантом тоже откупалась от назойливых проверяющих, если пришлют ревизора могу разложить всю схему, многие до сих пор не жалея живота "трудятся"
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1438
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 16:55
#4
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не дешевле привести технику в порядок, чтобы не цеплялись и дань не платить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17460
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 19:33
#5
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Цитата:
drakon:
Щенками, надо - брать...


да, борзыми.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11425
Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...
Отправлено: 13.09.22 - 19:44
#6
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Противно такое читать. А их же государство на пенсию отправляют в 45-50 лет. И хорошая пенсия.
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