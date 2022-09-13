Re: В получении взятки зерном за «покровительство в...

Отправлено: - 16:53

А так могли бы закошмарить всю уборку, посты наставить за каждым углом, а теперь вот , зерном откупились.

В бытность комерсантом тоже откупалась от назойливых проверяющих, если пришлют ревизора могу разложить всю схему, многие до сих пор не жалея живота "трудятся"