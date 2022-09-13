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В получении взятки зерном за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая» подозреваются начальник полиции Денисовского района и двое его подчиненных
В получении взятки зерном за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая» подозреваются начальник полиции Денисовского района и двое его подчиненных
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