Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...

Отправлено: - 18:06

просил не народ об увековечении памяти, а парламентарии. Даже у нас тут жополизы изголялись, помните? В одном нашем районе дамочка соловьем пела какой он лучезарный, когда он приезжает то и погода светлее становится. Ну и так далее. Вот они то и прогибались , чтобы подлизаться и чтобы срубить дивиденты. Теперь же в обратку дуют. А говорят , что народ просит. Народ изначально об этом не просил. Было название красивое- Целиноград. Нейтральное, никому ни слух ни глаза не резало. А потом взяли и испоганили. А каково жителям этого города?