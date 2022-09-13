Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • ЮВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45074
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17455
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 17:59
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas:
народ просит, обратно


что то может пропустил.
народ - туда-просил?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17455
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 18:01
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а так то нормально-Казахстан.
кто на горе тот и главный.
игра такая детская.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
384
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 18:06
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
просил не народ об увековечении памяти, а парламентарии. Даже у нас тут жополизы изголялись, помните? В одном нашем районе дамочка соловьем пела какой он лучезарный, когда он приезжает то и погода светлее становится. Ну и так далее. Вот они то и прогибались , чтобы подлизаться и чтобы срубить дивиденты. Теперь же в обратку дуют. А говорят , что народ просит. Народ изначально об этом не просил. Было название красивое- Целиноград. Нейтральное, никому ни слух ни глаза не резало. А потом взяли и испоганили. А каково жителям этого города?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17455
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 18:14
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насколько помню, с этого начиналвсь карьера одного из форумчан. он тогда сразу два ника
взял на форуме,академика и нынешний, и начал за Проспект Назарбаева гнать, что как прекрасно Гагарина В Назарбаева переименовать, и за это выступают все люди мира.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS