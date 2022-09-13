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≡ 750-килограмовую металлическую опору пытались украсть рудничане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45074
750-килограмовую металлическую опору пытались украсть рудничане
Отправлено: 13.09.22 - 18:04
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Кража опоры для высоковольтных линий так и не состоялась. Предприимчивых мужчин с поличным задержали охранники. Вес металлолома составил 750 килограммов. Ведется досудебное расследование.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17455
Re: 750-килограмовую металлическую опору пытались украсть...
Отправлено: 13.09.22 - 18:04
#1
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Бендер смеется.
если хочешь в Рио,
то надо деньги брать из воздуха ,
а не опоры.
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