Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...

Отправлено: - 15:46

Какой бы ни был президент,чиновник,политик

Народ любит и ценит в первую очередь последовательность их принципов

К примеру если Путин сказал что он против однополярного мира в 2007 году так он уже 15 лет не отрекается от сказанного каким бы диктатором и вредителем он небыл,он за это получает львиную долю любви народа и региональной элиты

Тут же мы видим глобальную политическую ошибку токаева

Человек который сам предложил переименовать столицу в честь первого президента теперь подтверждает возврат старого названия через команду ручному парламенту,тоесть ладно народ он всё понял а кто ещё не понял те потом поймут но Токаев подставляет в первую очередь чиновников и свой аппарат такими действиями) а это чревато ужасными последствиями

Те чиновники кто наперегонки бежал повторять за токаевым его решения как сейчас себя будут чувствовать? Правильно оплеванными и что Токаев думает таким образом заслужит их любовь и преданность столкнув с мнением народа? Неа

Причем и любовь народа он этими действиями не заслужил хотя народ сам требовал переименовать столицу

Народ любит последовательных диктаторов а тут метающаяся интеллигенция получается а метающихся никто не любит