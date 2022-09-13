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Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45074
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
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Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
Цитата:
и только 3 года длится...ВЕК...
вот это стыд и позор на весь мир
"Необходимо увековечить имя нашего великого
и только 3 года длится...ВЕК...
вот это стыд и позор на весь мир
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12897
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 15:46
Какой бы ни был президент,чиновник,политик
Народ любит и ценит в первую очередь последовательность их принципов
К примеру если Путин сказал что он против однополярного мира в 2007 году так он уже 15 лет не отрекается от сказанного каким бы диктатором и вредителем он небыл,он за это получает львиную долю любви народа и региональной элиты
Тут же мы видим глобальную политическую ошибку токаева
Человек который сам предложил переименовать столицу в честь первого президента теперь подтверждает возврат старого названия через команду ручному парламенту,тоесть ладно народ он всё понял а кто ещё не понял те потом поймут но Токаев подставляет в первую очередь чиновников и свой аппарат такими действиями) а это чревато ужасными последствиями
Те чиновники кто наперегонки бежал повторять за токаевым его решения как сейчас себя будут чувствовать? Правильно оплеванными и что Токаев думает таким образом заслужит их любовь и преданность столкнув с мнением народа? Неа
Причем и любовь народа он этими действиями не заслужил хотя народ сам требовал переименовать столицу
Народ любит последовательных диктаторов а тут метающаяся интеллигенция получается а метающихся никто не любит
Народ любит и ценит в первую очередь последовательность их принципов
К примеру если Путин сказал что он против однополярного мира в 2007 году так он уже 15 лет не отрекается от сказанного каким бы диктатором и вредителем он небыл,он за это получает львиную долю любви народа и региональной элиты
Тут же мы видим глобальную политическую ошибку токаева
Человек который сам предложил переименовать столицу в честь первого президента теперь подтверждает возврат старого названия через команду ручному парламенту,тоесть ладно народ он всё понял а кто ещё не понял те потом поймут но Токаев подставляет в первую очередь чиновников и свой аппарат такими действиями) а это чревато ужасными последствиями
Те чиновники кто наперегонки бежал повторять за токаевым его решения как сейчас себя будут чувствовать? Правильно оплеванными и что Токаев думает таким образом заслужит их любовь и преданность столкнув с мнением народа? Неа
Причем и любовь народа он этими действиями не заслужил хотя народ сам требовал переименовать столицу
Народ любит последовательных диктаторов а тут метающаяся интеллигенция получается а метающихся никто не любит
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 16:19
Не красиво. Ну нельзя же так. Взяли обидели дедушку при жизни. Могли бы и подождать уж.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17455
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 16:27
тоже считаю не по человечески.
а то ведь если так пойдет,
то и посадить могут.
а то ведь если так пойдет,
то и посадить могут.
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 16:35
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 216
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 16:36
Каждый может ошибиться, что тут такого? Переименовали, попробовали, не понравилось, народ просит, обратно переименовали. Ещё раз спрашиваю - ЧТО ТУТ ТАКОГО?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17455
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 16:38
Цитата:
В Южной Корее ,например, абсолютно всех президентов
после окончания сроков садят в тюрьму,
и сроки лет по тридцать.
выпускают правда раньше.
yudjin:
сядут усе
сядут усе
В Южной Корее ,например, абсолютно всех президентов
после окончания сроков садят в тюрьму,
и сроки лет по тридцать.
выпускают правда раньше.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 216
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 16:43
Название Нур-султан - похоже на мировые тренды в названиях, например Нью-Йорк, Сан-Марино, Санкт- Петербург, Рио-де-Жанейро и т.д. Зато Астана красиво и понятно.
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 16:49
Цитата:
Да ничего... словно бутик на складской, словно чебуречная у дороги... сегодня так, завтра эдак.
ladas:
ЧТО ТУТ ТАКОГО?
ЧТО ТУТ ТАКОГО?
Да ничего... словно бутик на складской, словно чебуречная у дороги... сегодня так, завтра эдак.
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 16:56
Цитата:
yudjin:Нее у чебуречных стабильные название в отличии от городов и улиц)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17596
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 16:59
Ну остальным надо рукоплескать..
Те, кто сидел на диване..
Хотя тоже считаю это правильным.
Токаеву респект..
Те, кто сидел на диване..
Хотя тоже считаю это правильным.
Токаеву респект..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5509
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 17:00
О боже! Ты услышал мои молитвы, человек должен думать о ближнем, а тут целая страна, при таком раскладе свои интересы не должны быть, Сталин умер, ни счетов, ни квартир, любовь народная в памяти останется на века
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2775
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 17:35
Желательно и нашему городу вернуть прежнее название Кустанай. А то надоело уже слушать это постоянное - кАстанай.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2889
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 17:53
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