Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 15:46
Какой бы ни был президент,чиновник,политик
Народ любит и ценит в первую очередь последовательность их принципов
К примеру если Путин сказал что он против однополярного мира в 2007 году так он уже 15 лет не отрекается от сказанного каким бы диктатором и вредителем он небыл,он за это получает львиную долю любви народа и региональной элиты
Тут же мы видим глобальную политическую ошибку токаева
Человек который сам предложил переименовать столицу в честь первого президента теперь подтверждает возврат старого названия через команду ручному парламенту,тоесть ладно народ он всё понял а кто ещё не понял те потом поймут но Токаев подставляет в первую очередь чиновников и свой аппарат такими действиями) а это чревато ужасными последствиями
Те чиновники кто наперегонки бежал повторять за токаевым его решения как сейчас себя будут чувствовать? Правильно оплеванными и что Токаев думает таким образом заслужит их любовь и преданность столкнув с мнением народа? Неа
Причем и любовь народа он этими действиями не заслужил хотя народ сам требовал переименовать столицу
Народ любит последовательных диктаторов а тут метающаяся интеллигенция получается а метающихся никто не любит