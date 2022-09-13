Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45071
Президент Казахстана согласился с предложением вернуть столице прежнее название
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение парламентариев переименовать Нур-Султан обратно в Астану включили в проект Конституционного закона, сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8753
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 15:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Необходимо увековечить имя нашего великого

и только 3 года длится...ВЕК...
вот это стыд и позор на весь мир
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12897
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 15:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бы ни был президент,чиновник,политик
Народ любит и ценит в первую очередь последовательность их принципов
К примеру если Путин сказал что он против однополярного мира в 2007 году так он уже 15 лет не отрекается от сказанного каким бы диктатором и вредителем он небыл,он за это получает львиную долю любви народа и региональной элиты
Тут же мы видим глобальную политическую ошибку токаева
Человек который сам предложил переименовать столицу в честь первого президента теперь подтверждает возврат старого названия через команду ручному парламенту,тоесть ладно народ он всё понял а кто ещё не понял те потом поймут но Токаев подставляет в первую очередь чиновников и свой аппарат такими действиями) а это чревато ужасными последствиями
Те чиновники кто наперегонки бежал повторять за токаевым его решения как сейчас себя будут чувствовать? Правильно оплеванными и что Токаев думает таким образом заслужит их любовь и преданность столкнув с мнением народа? Неа
Причем и любовь народа он этими действиями не заслужил хотя народ сам требовал переименовать столицу
Народ любит последовательных диктаторов а тут метающаяся интеллигенция получается а метающихся никто не любит
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11422
Re: Президент Казахстана согласился с предложением вернуть...
Отправлено: 13.09.22 - 16:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не красиво. Ну нельзя же так. Взяли обидели дедушку при жизни. Могли бы и подождать уж.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS