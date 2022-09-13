Re: Износ техники 45% - Какие проблемы пожарной безопасности...

Отправлено: - 14:40

Надо заделать места где растет камыш, гранитным бордюром, и высадить многолетние цветы с системой полива и выделить на эти цели 3 миллиарда тенге.



А косить камыш руками зеков-поселенцев,мы конечно делать не будем)))

Машин должно быть 95 единиц, а в рабочем состоянии 55% от 32 или 17,6 единиц. То есть обеспеченность 16% от необходимости