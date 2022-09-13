Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Износ техники 45% - Какие проблемы пожарной безопасности нужно решать в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45071
Износ техники 45% - Какие проблемы пожарной безопасности нужно решать в Костанае
Отправлено: 13.09.22 - 14:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам начальника УЧС, проблемы в противопожарной службе есть - как с текучкой кадров, так и с оснащенностью подразделений. На территории Костаная работают всего 3 пожарных подразделения, а согласно нормативам должно быть 6.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
169
Re: Износ техники 45% - Какие проблемы пожарной безопасности...
Отправлено: 13.09.22 - 14:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо заделать места где растет камыш, гранитным бордюром, и высадить многолетние цветы с системой полива и выделить на эти цели 3 миллиарда тенге.

А косить камыш руками зеков-поселенцев,мы конечно делать не будем)))
Машин должно быть 95 единиц, а в рабочем состоянии 55% от 32 или 17,6 единиц. То есть обеспеченность 16% от необходимости
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 57
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS