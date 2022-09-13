Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 32% влажность
  • Ю-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 429 из 429«1...427428429
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 12:06
#6421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.

ох уж эти цитаты из пропаганды кремлевской! Переговоры будут только о размерах репараций, когда все российские войска будут изгнаны из Украины.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3205
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 12:35
#6422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
ох уж эти цитаты из пропаганды кремлевской!


Эти цитаты заезженные, которые использует Виталий, устарели в конце первой декады текущего месяца. Новые пока не придумали, от шока пропагандисты ещё не отошли.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 12:37
#6423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это контрнаступление не кого военного веса не имеет.

Т.е наступление росс армии в свое время с жертвами л.с и потерями техники тоже веса не имело ?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11422
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 13:12
#6424
Комментарий удален модератором.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3205
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 13:57
#6425
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.


Виталий, вот не в обиду будет сказано. Конечно ты знатный диванный воин, смотришь всякие ток-шоу, мистики, фантастику. Тебе верить или И.И.Стрелкову который говорит, что у РФ недостаточно сил и средств для ведения крупномасштабных боевых действии, а в ВСУ поступают необходимые вооружение и.т.д.

Подробнее здесь:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11422
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:16
#6426
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Верить нужно мне. Я эксперт с десятилетним стажем. Имею статус ПП. Неоднократно был награждён главным редактором!) ваш стрелков сбежал в своё время.он мутный и не внушает доверия.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:18
#6427
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Элитная российская 1-я гвардейская танковая армия (1-я ГвТА) понесла тяжелые потери под Харьковом. Об таких выводах своей разведки сообщает в Twitter Минобороны Британии.

Среди выведенных из Харьковской области подразделений была 1-я ГвТА, сообщают британцы. Это одна из самых престижных российских армий, подчиняется Западному военному округу РФ. Она была создана для обороны Москвы и контрнаступления в случае войны с НАТО.

1-я ГвТА понесла тяжелые потери еще в начале полномасштабного вторжения, отмечают разведчики. Она так и не была полностью восстановлена до начала контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении.

После деградации 1-й ГвТА и других подразделений Западного военного округа ослабли и обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, говорят британцы. На восстановление этого потенциала могут уйти годы.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:19
#6428
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День танкиста в Украине было 11 сентября..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:21
#6429
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ведь был нормальный когда то, любил шашлык из курицы. И когда

То есть если за Z войну и за Путина, то это нормально?
А если против, то уже нет?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:25
#6430
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия против Укрины воюет не одна..
Как оказалось..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:30
#6431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и назидание тем, что хотят перевернуть детское сознание в украинских школах и кто верит Путину..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17594
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 14:37
#6432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Хорошие новости всегда хорошо..
Тем более весь Казахстан, весь народ сочувствует украинскому народу и не хочет этой кровопролитной войны ни в каком виде, которые нам преподносит Кремль, то за Денацификацию, то за Донбасс, то просто грабить..
Кстати, о грабежах, в Херсоне сейчас модно грабить мотоциклы среди военных у местного населения..
На моцике то можно по мосту как вроде..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
933
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 15:36
#6433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как оказалось..

а что, в укропабликах не говорилось, что Иран свои беспилотники поставляет теперь?) или только Украине поставлять можно оружие?)
Ну и из интересного:
Цитата:
Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года.
При этом в забеге смогут участвовать россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран.
Вместе с тем марафон впервые станет доступен для людей, определяющих себя как небинарная личность. Ведётся работа по установлению для таких лиц квалификационных стандартов.
Профайл
Страница 429 из 429«1...427428429
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS