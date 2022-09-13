Отправлено: - 12:06

Vit:

Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.

Цитата:ох уж эти цитаты из пропаганды кремлевской! Переговоры будут только о размерах репараций, когда все российские войска будут изгнаны из Украины.