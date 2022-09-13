Vit: Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.
ох уж эти цитаты из пропаганды кремлевской! Переговоры будут только о размерах репараций, когда все российские войска будут изгнаны из Украины.
Vit: Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.
Виталий, вот не в обиду будет сказано. Конечно ты знатный диванный воин, смотришь всякие ток-шоу, мистики, фантастику. Тебе верить или И.И.Стрелкову который говорит, что у РФ недостаточно сил и средств для ведения крупномасштабных боевых действии, а в ВСУ поступают необходимые вооружение и.т.д.
Элитная российская 1-я гвардейская танковая армия (1-я ГвТА) понесла тяжелые потери под Харьковом. Об таких выводах своей разведки сообщает в Twitter Минобороны Британии.
Среди выведенных из Харьковской области подразделений была 1-я ГвТА, сообщают британцы. Это одна из самых престижных российских армий, подчиняется Западному военному округу РФ. Она была создана для обороны Москвы и контрнаступления в случае войны с НАТО.
1-я ГвТА понесла тяжелые потери еще в начале полномасштабного вторжения, отмечают разведчики. Она так и не была полностью восстановлена до начала контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении.
После деградации 1-й ГвТА и других подразделений Западного военного округа ослабли и обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, говорят британцы. На восстановление этого потенциала могут уйти годы.
Мда уж.. Хорошие новости всегда хорошо.. Тем более весь Казахстан, весь народ сочувствует украинскому народу и не хочет этой кровопролитной войны ни в каком виде, которые нам преподносит Кремль, то за Денацификацию, то за Донбасс, то просто грабить.. Кстати, о грабежах, в Херсоне сейчас модно грабить мотоциклы среди военных у местного населения.. На моцике то можно по мосту как вроде..
а что, в укропабликах не говорилось, что Иран свои беспилотники поставляет теперь?) или только Украине поставлять можно оружие?) Ну и из интересного: Цитата:
Организаторы Бостонского марафона рассказали, что жители России и Белоруссии второй год подряд не будут допущены к участию в соревновании, которое состоится 17 апреля 2023 года. При этом в забеге смогут участвовать россияне и белорусы, которые в настоящее время не являются резидентами ни одной из двух стран. Вместе с тем марафон впервые станет доступен для людей, определяющих себя как небинарная личность. Ведётся работа по установлению для таких лиц квалификационных стандартов.
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