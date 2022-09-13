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≡ За реализацию алкоголя ниже минимальных розничных цен в Казахстане будут штрафовать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45069
За реализацию алкоголя ниже минимальных розничных цен в Казахстане будут штрафовать
Отправлено: 13.09.22 - 12:17
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За реализацию алкоголя ниже минимальных розничных цен в Казахстане будут штрафовать. Изменения вступили в силу с 11 сентября, в Кодекс об административных правонарушениях внесены изменения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11420
Re: За реализацию алкоголя ниже минимальных розничных цен в...
Отправлено: 13.09.22 - 12:17
#1
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И не только за алкоголь. Нужно на все продукты и услуги штрафовать кто будет дёшево продавать.
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