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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 428 из 428«1...426427428
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:45
#6406
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Тут немного подправил..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:50
#6407
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Солнцепек..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:51
#6408
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И тут мы видим его остатки..



[Исправлено: 111, 13.09.2022 - 00:52]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:53
#6409
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Геноцид не только украинского, а и русского населения идет по полному ходу..
Зачем они здесь?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:57
#6410
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 01:00
#6411
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Ну и ответ Шеремету от Zет патриотов, которые сидят на диване..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 03:27
#6412
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Новая война?



Страна ОДКБ в войне..
Интересно, Россия встанет на ее защиту?
А мы?
Или надо похоронить ОДКБ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 08:07
#6413
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Жесть. Потеряли пацана. А ведь был нормальный когда то, любил шашлык из курицы. И когда он успел кастрюлю себе на голову напялить?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
932
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 09:30
#6414
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Цитата:
111:
Разумеется за законы Шариата, за Ислам, за Обрезание у всех поголовно..

каким боком министр обороны будет иметь к этому дело?))
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
932
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 09:32
#6415
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Цитата:
111:
О, самое безобидное..

это не Zet-патриоты) это такие как ты, Мереке, с точно такими же убеждениями, разгоняют чаты))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2772
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 09:34
#6416
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ох, как в путинистов сейчас подгорает, когда украинская армия начала гнать орков со своей земли!
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 11:11
#6417
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Цитата:
111:
Страна ОДКБ в войне.. Интересно,
Россия встанет на ее защиту?
А мы?
Или надо похоронить ОДКБ?


Открыть второй (Нагорный Карабах), третий фронты (Таджико-Афганская граница) у РФ нет возможностей, сил и средств, в связи с войной в Украине. Тем более, за Азербайджаном стоит Турция.

Недавно отмечал, что в августе 2022 года США провели учения Региональное сотрудничество-2022 в Республике Таджикистан по сдерживанию талибов. Принимали участие Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Монголия.

Из Таджикистана РФ вроде свою базу вывела. Много нюансов и нерешенных проблем, талибы ранее принимали участие на Петербургском форуме. РФ якобы им обещали газ, нефть по ценам ниже мировых и если не ошибаюсь ещё и кредит 5 миллиардов долларов. Недавно около посольства России в Афганистане г.Кабуле произошел взрыв, совершенный террористом-смертником.

За учения здесь:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 11:22
#6418
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Цитата:
Kairat stayer:
Возможности и средства есть. Останется ядерная бомба. И если Вашингтон подожгет весь периметр у РФ то будет конец цивилизации. И тогда будет пофиг на каком языке надо в магазинах разговаривать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11418
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 11:28
#6419
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Цитата:
юля елиссева:
Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 11:33
#6420
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Цитата:
Vit:
Возможности и средства есть. Останется ядерная бомба.


Виталий, ты что ток-шоу пересмотрел что ли. Посмотрим, надо учитывать, что у элиты дети, внуки, недвижимость, финансовые средства за рубежом и.т.д. На мой взгляд, даже если дадут команду, цепочка не сработает. Кроме того, уже предупредили, что в случае угрозы на красную кнопку, любой бункер малыми зарядами разнесут.
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