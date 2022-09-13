111: Страна ОДКБ в войне.. Интересно, Россия встанет на ее защиту? А мы? Или надо похоронить ОДКБ?
Открыть второй (Нагорный Карабах), третий фронты (Таджико-Афганская граница) у РФ нет возможностей, сил и средств, в связи с войной в Украине. Тем более, за Азербайджаном стоит Турция.
Недавно отмечал, что в августе 2022 года США провели учения Региональное сотрудничество-2022 в Республике Таджикистан по сдерживанию талибов. Принимали участие Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Монголия.
Из Таджикистана РФ вроде свою базу вывела. Много нюансов и нерешенных проблем, талибы ранее принимали участие на Петербургском форуме. РФ якобы им обещали газ, нефть по ценам ниже мировых и если не ошибаюсь ещё и кредит 5 миллиардов долларов. Недавно около посольства России в Афганистане г.Кабуле произошел взрыв, совершенный террористом-смертником.
Это контрнаступление не кого военного веса не имеет. Ваш глупый клоун закопал в землю тысячи украинских ребят вместо того что б перестать слушать своих хозяев из океана, лучше бы сёл за стол переговоров.
Vit: Возможности и средства есть. Останется ядерная бомба.
Виталий, ты что ток-шоу пересмотрел что ли. Посмотрим, надо учитывать, что у элиты дети, внуки, недвижимость, финансовые средства за рубежом и.т.д. На мой взгляд, даже если дадут команду, цепочка не сработает. Кроме того, уже предупредили, что в случае угрозы на красную кнопку, любой бункер малыми зарядами разнесут.
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