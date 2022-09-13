Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • В-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Видео давки во время раздачи гумпомощи в Костанайской области прокомментировали в акимате
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45068
Видео давки во время раздачи гумпомощи в Костанайской области прокомментировали в акимате
Отправлено: 13.09.22 - 09:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители села Аманкарагай в Костанайской области, пострадавшие от лесного пожара, рассылают видео с беспорядочной раздачей гуманитарной помощи. На кадрах, снятых очевидцем, помощь людям раздают прямо из фуры без каких-либо списков.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11418
Re: Видео давки во время раздачи гумпомощи в Костанайской...
Отправлено: 13.09.22 - 09:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас уже избыток продуктов. Продуктов хватает. В холодильниках у нас лежит мясо, продукты на складах.

Может поэтому и ажиотаж что все продукты на складах а не у людей?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2772
Видео давки во время раздачи гумпомощи в Костанайской области прокомментировали в акимате
Отправлено: 13.09.22 - 10:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Может поэтому и ажиотаж что все продукты на складах а не у людей?

а где люди будут эти продукты хранить и готовить, если дома сгорели и сейчас они живут в здании школы? Там же их и кормят.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 86, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 86
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS