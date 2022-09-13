Отправлено: - 11:11

111:

Страна ОДКБ в войне.. Интересно,

Россия встанет на ее защиту?

А мы?

Или надо похоронить ОДКБ?

Цитата:Открыть второй (Нагорный Карабах), третий фронты (Таджико-Афганская граница) у РФ нет возможностей, сил и средств, в связи с войной в Украине. Тем более, за Азербайджаном стоит Турция.Недавно отмечал, что в августе 2022 года США провели учения Региональное сотрудничество-2022 в Республике Таджикистан по сдерживанию талибов. Принимали участие Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и Монголия.Из Таджикистана РФ вроде свою базу вывела. Много нюансов и нерешенных проблем, талибы ранее принимали участие на Петербургском форуме. РФ якобы им обещали газ, нефть по ценам ниже мировых и если не ошибаюсь ещё и кредит 5 миллиардов долларов. Недавно около посольства России в Афганистане г.Кабуле произошел взрыв, совершенный террористом-смертником.За учения здесь: