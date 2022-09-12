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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:24
#1921
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Цитата:
Маркс:
что мы знаем про кухарку? Он

О..
Обо мне до сих пор говорят..
И даже моя кухарка в почете..
Я польщен..
Недаром Флуд, это тема обо мне, как была с начала ее создания, так и осталась..
Не, Флуд закрывать нельзя..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:27
#1922
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Цитата:
lavprof:
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки

Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом..
Потому как враг этот...
Кстати, а почему Враг?
Я у вас всех вместе что то отнял?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
932
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:43
#1923
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Цитата:
111:
Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом.. Потому как враг этот... Кстати, а почему Враг? Я у вас всех вместе что то отнял?

это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)) Окстись, не надо глаза так заливать))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 18:15
#1924
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Цитата:
lavprof:
это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)

Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:18
#1925
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по сути Украинская фабрика фейков работает на полную мощность на форуме. ей выделена целая ветка.
идет непрерывный сброс рассылки
с этой фабрики.
кто в этом заинтересован?
вот вопрос.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:21
#1926
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Цитата:
таноми52:
Бесконечная тусовка


нашли друг друга.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:27
#1927
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Цитата:
alex_60:
мощность на форуме. ей выделена целая ветка. идет непрерывный сброс рассылки с этой фабрики

Сделай себе ветку об успешной патриотической Спецоперации Z в Украине, в чем проблема то?
Да и зачем читаешь мою ветку?
Или кто то заставляет?

Это Война брат, там люди умирают, дети..
Наши, бывшие советские..
И не нужно трусливо делать вид, что этого нет..

[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 19:32]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:49
#1928
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Цитата:
таноми52:
Бесконечная тусовка Гоги

===Не , надоел , хуже пареной репы .
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:11
#1929
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открываешь главную страницу нг,
и слева идет лента Украинской фабрики фейков, уже который месяц,
забивает все остальное,особенно утром зайди, там до трех часов ночи все забивают оттуда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:30
#1930
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Цитата:
alex_60:
открываешь главную страницу нг,

И что там слева, ссылка на фото..
И кто тебя заставляет нажимать на ссылку?
Алладин?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:31
#1931
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Цитата:
Гога:
Не , надоел , хуже пареной репы

Оправдывайся лучше.
А не то с кучки погонят, как два года назад..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17588
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:32
#1932
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Цитата:
alex_60:
открываешь главную страницу нг, и слева идет лента

А писать больше в других ветках никто не пробовал, чтобы моих комментов было меньше?
Или вы ни сэбэ ни людям, не хотите давать писать комментарии?
То то..

[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 20:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:35
#1933
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вывод какой, не жрите до трех часов ночи, и не употребляйте баллоны с грузинским, а то станете пособником фашистов и укронацистов.
как видим на примере.

[Исправлено: alex_60, 13.09.2022 - 08:45]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 21:02
#1934
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Цитата:
111:

-----------Про Токаева ролик досмотрел
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17442
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.09.22 - 08:48
#1935
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картофель местный потихоньку дорожает.
неделю назад брал оптом в терре по 110,
сегодня смотрю уже по 130,и белая и красная.
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