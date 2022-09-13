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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:13
Цитата:
Нации Украинец в России уже нет..
Это называется дискредитация вооруженных сил в России..
maxsaf:
Даже у украинцев?
Даже у украинцев?
Нации Украинец в России уже нет..
Это называется дискредитация вооруженных сил в России..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:17
Даже вон истерия пошла, в России слушали в кафе Червона Рута или как там ее, песню Софии Ротару, так кафе это снесли, за дискредитацию российской армии, как и СТО..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:17
Цитата:
Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в процессе создания это же относится и к аппендиксу, и к блуждающему нерву
111:
Обрезание у всех поголовно..
Обрезание у всех поголовно..
Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в процессе создания это же относится и к аппендиксу, и к блуждающему нерву
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:22
Цитата:
Творец это пророк..
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..
Он на все тебе ответит..
maxsaf:
Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в
Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в
Творец это пророк..
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..
Он на все тебе ответит..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:24
Если в России в связи с этой войной христиан против христиан будет больше думающего и верующего мусульманского населения, думаю в будущем это к лучшему..
Иншаллах..
[Исправлено: 111, 13.09.2022 - 00:25]
Иншаллах..
[Исправлено: 111, 13.09.2022 - 00:25]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:25
Цитата:
К какой бы ты конфессии не принадлежал - бОльшая часть людей на земле не верят в твоего бога. У них для этого есть свой
111:
Творец это пророк.. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..
Творец это пророк.. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..
К какой бы ты конфессии не принадлежал - бОльшая часть людей на земле не верят в твоего бога. У них для этого есть свой
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:26
Цитата:
Проявление ненависти на религиозной почве.
111:
будет больше мусульманского населения, думаю в будущем эио к лучшему..
будет больше мусульманского населения, думаю в будущем эио к лучшему..
Проявление ненависти на религиозной почве.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:28
Цитата:
Что там творится в землях Эфиопии или остальных заблуждающихся, мне плевать.
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.
И это будет наша сила в этом..
Мусульманин мусульманина всегда спасет и поможет..
maxsaf:
людей на земле не
людей на земле не
Что там творится в землях Эфиопии или остальных заблуждающихся, мне плевать.
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.
И это будет наша сила в этом..
Мусульманин мусульманина всегда спасет и поможет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:31
Цитата:
Проявление Спасения..
Где ты видишь ненависть?
Ненависть сегодняшней власти России в том, что она отправляет своих христиан убивать других христиан..
Я отправляю из на смерть?
maxsaf:
Проявление ненависти на
Проявление ненависти на
Проявление Спасения..
Где ты видишь ненависть?
Ненависть сегодняшней власти России в том, что она отправляет своих христиан убивать других христиан..
Я отправляю из на смерть?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:34
Цитата:
Нет, но ты этому рад
111:
Я отправляю из на смерть?
Я отправляю из на смерть?
Нет, но ты этому рад
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:35
Цитата:
Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))
111:
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.
Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:35
Цитата:
Хм..
Где радость?
Ты меня видишь, как оккупанты украинскую армию в Лисичанске?
По моему это не ко мне..
maxsaf:
Нет, но ты этому рад
Нет, но ты этому рад
Хм..
Где радость?
Ты меня видишь, как оккупанты украинскую армию в Лисичанске?
По моему это не ко мне..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:38
Цитата:
При чем тут она?
Ее к этому времени уже не будет, и чтобы Путина не разорвали сами Zет патриоты, Рамзан думаю будет очень нужен Солнцеликому ради сохранения власти и расправы над этими смутьянами силами кавказских батальонов..
Отсюда и начнется Великая Россия..
maxsaf:
Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))
Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))
При чем тут она?
Ее к этому времени уже не будет, и чтобы Путина не разорвали сами Zет патриоты, Рамзан думаю будет очень нужен Солнцеликому ради сохранения власти и расправы над этими смутьянами силами кавказских батальонов..
Отсюда и начнется Великая Россия..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:41
Хотел и хочу в который раз скинуть, что думают о Путине Zет патриоты, но там все маты и маты..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:42
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