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maxsaf:

Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))

Цитата:При чем тут она?Ее к этому времени уже не будет, и чтобы Путина не разорвали сами Zет патриоты, Рамзан думаю будет очень нужен Солнцеликому ради сохранения власти и расправы над этими смутьянами силами кавказских батальонов..Отсюда и начнется Великая Россия..