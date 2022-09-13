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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 427 из 428«1...425426427428»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:13
#6391
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Цитата:
maxsaf:
Даже у украинцев?

Нации Украинец в России уже нет..
Это называется дискредитация вооруженных сил в России..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:17
#6392
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Даже вон истерия пошла, в России слушали в кафе Червона Рута или как там ее, песню Софии Ротару, так кафе это снесли, за дискредитацию российской армии, как и СТО..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:17
#6393
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Цитата:
111:
Обрезание у всех поголовно..

Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в процессе создания :lol: это же относится и к аппендиксу, и к блуждающему нерву :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:22
#6394
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Цитата:
maxsaf:
Творец не мог допустить "косяк" в дизайне, в

Творец это пророк..
Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..



Он на все тебе ответит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:24
#6395
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Если в России в связи с этой войной христиан против христиан будет больше думающего и верующего мусульманского населения, думаю в будущем это к лучшему..
Иншаллах..

[Исправлено: 111, 13.09.2022 - 00:25]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:25
#6396
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Цитата:
111:
Творец это пророк.. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад посланник его..

К какой бы ты конфессии не принадлежал - бОльшая часть людей на земле не верят в твоего бога. У них для этого есть свой ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:26
#6397
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Цитата:
111:
будет больше мусульманского населения, думаю в будущем эио к лучшему..

Проявление ненависти на религиозной почве.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:28
#6398
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Цитата:
maxsaf:
людей на земле не

Что там творится в землях Эфиопии или остальных заблуждающихся, мне плевать.
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.
И это будет наша сила в этом..
Мусульманин мусульманина всегда спасет и поможет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:31
#6399
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Цитата:
maxsaf:
Проявление ненависти на

Проявление Спасения..
Где ты видишь ненависть?
Ненависть сегодняшней власти России в том, что она отправляет своих христиан убивать других христиан..
Я отправляю из на смерть?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:34
#6400
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Цитата:
111:
Я отправляю из на смерть?

Нет, но ты этому рад
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:35
#6401
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Цитата:
111:
Мне главное чтоб Россией стал управлять наконец то верующий в Аллаха правоверный.

Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:35
#6402
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Цитата:
maxsaf:
Нет, но ты этому рад

Хм..
Где радость?
Ты меня видишь, как оккупанты украинскую армию в Лисичанске?
По моему это не ко мне..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:38
#6403
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Цитата:
maxsaf:
Тогда спецоперация для тебя обретет смысл?))

При чем тут она?
Ее к этому времени уже не будет, и чтобы Путина не разорвали сами Zет патриоты, Рамзан думаю будет очень нужен Солнцеликому ради сохранения власти и расправы над этими смутьянами силами кавказских батальонов..
Отсюда и начнется Великая Россия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:41
#6404
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Хотел и хочу в который раз скинуть, что думают о Путине Zет патриоты, но там все маты и маты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17587
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.09.22 - 00:42
#6405
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О, самое безобидное..

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