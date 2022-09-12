Отправлено: - 17:43

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Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом.. Потому как враг этот... Кстати, а почему Враг? Я у вас всех вместе что то отнял?

Цитата:это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)) Окстись, не надо глаза так заливать))