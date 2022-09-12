Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:24
Цитата:
О..
Обо мне до сих пор говорят..
И даже моя кухарка в почете..
Я польщен..
Недаром Флуд, это тема обо мне, как была с начала ее создания, так и осталась..
Не, Флуд закрывать нельзя..
Маркс:
что мы знаем про кухарку? Он
что мы знаем про кухарку? Он
О..
Обо мне до сих пор говорят..
И даже моя кухарка в почете..
Я польщен..
Недаром Флуд, это тема обо мне, как была с начала ее создания, так и осталась..
Не, Флуд закрывать нельзя..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:27
Цитата:
Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом..
Потому как враг этот...
Кстати, а почему Враг?
Я у вас всех вместе что то отнял?
lavprof:
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки
Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом..
Потому как враг этот...
Кстати, а почему Враг?
Я у вас всех вместе что то отнял?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:43
Цитата:
это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)) Окстись, не надо глаза так заливать))
111:
Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом.. Потому как враг этот... Кстати, а почему Враг? Я у вас всех вместе что то отнял?
Ну наконец то я собрал костяк своих оппозиционеров, которые собрались в кучку, ради победы над общим врагом.. Потому как враг этот... Кстати, а почему Враг? Я у вас всех вместе что то отнял?
это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)) Окстись, не надо глаза так заливать))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 18:15
Цитата:
Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..
lavprof:
это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)
это где ты всё это увидел в моих сообщениях?)
Ты постоянно крайне патриотично поддерживаешь тех, кто называет меня Врагом и кто желает Смерти..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:18
по сути Украинская фабрика фейков работает на полную мощность на форуме. ей выделена целая ветка.
идет непрерывный сброс рассылки
с этой фабрики.
кто в этом заинтересован?
вот вопрос.
идет непрерывный сброс рассылки
с этой фабрики.
кто в этом заинтересован?
вот вопрос.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:21
Цитата:
нашли друг друга.
таноми52:
Бесконечная тусовка
Бесконечная тусовка
нашли друг друга.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:27
Цитата:
Сделай себе ветку об успешной патриотической Спецоперации Z в Украине, в чем проблема то?
Да и зачем читаешь мою ветку?
Или кто то заставляет?
Это Война брат, там люди умирают, дети..
Наши, бывшие советские..
И не нужно трусливо делать вид, что этого нет..
[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 19:32]
alex_60:
мощность на форуме. ей выделена целая ветка. идет непрерывный сброс рассылки с этой фабрики
мощность на форуме. ей выделена целая ветка. идет непрерывный сброс рассылки с этой фабрики
Сделай себе ветку об успешной патриотической Спецоперации Z в Украине, в чем проблема то?
Да и зачем читаешь мою ветку?
Или кто то заставляет?
Это Война брат, там люди умирают, дети..
Наши, бывшие советские..
И не нужно трусливо делать вид, что этого нет..
[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 19:32]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 19:49
Цитата:
===Не , надоел , хуже пареной репы .
таноми52:
Бесконечная тусовка Гоги
Бесконечная тусовка Гоги
===Не , надоел , хуже пареной репы .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:11
открываешь главную страницу нг,
и слева идет лента Украинской фабрики фейков, уже который месяц,
забивает все остальное,особенно утром зайди, там до трех часов ночи все забивают оттуда.
и слева идет лента Украинской фабрики фейков, уже который месяц,
забивает все остальное,особенно утром зайди, там до трех часов ночи все забивают оттуда.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:30
Цитата:
И что там слева, ссылка на фото..
И кто тебя заставляет нажимать на ссылку?
Алладин?
alex_60:
открываешь главную страницу нг,
открываешь главную страницу нг,
И что там слева, ссылка на фото..
И кто тебя заставляет нажимать на ссылку?
Алладин?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:31
Цитата:
Оправдывайся лучше.
А не то с кучки погонят, как два года назад..
Гога:
Не , надоел , хуже пареной репы
Не , надоел , хуже пареной репы
Оправдывайся лучше.
А не то с кучки погонят, как два года назад..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:32
Цитата:
А писать больше в других ветках никто не пробовал, чтобы моих комментов было меньше?
Или вы ни сэбэ ни людям, не хотите давать писать комментарии?
То то..
[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 20:34]
alex_60:
открываешь главную страницу нг, и слева идет лента
открываешь главную страницу нг, и слева идет лента
А писать больше в других ветках никто не пробовал, чтобы моих комментов было меньше?
Или вы ни сэбэ ни людям, не хотите давать писать комментарии?
То то..
[Исправлено: 111, 12.09.2022 - 20:34]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 20:35
вывод какой, не жрите до трех часов ночи, и не употребляйте баллоны с грузинским, а то станете пособниками фашистов и нацистов.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 21:02
Цитата:
-----------Про Токаева ролик досмотрел
111:
-----------Про Токаева ролик досмотрел
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
|Зарегистрированные пользователи: YESNO
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать