Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+11°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • Ю-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 425 из 426«1...423424425426»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 19:25
#6361
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и Костанай - наш город..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 19:36
#6362
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай онлайн..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 19:47
#6363
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Волейбол..



Что интересно, мяч желто синий..
Что в России запрещено..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11413
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 19:53
#6364
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:20
#6365
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Твои друзья

Хм..
С чего ты решил что кто то мне там друг?
И почему интересуешься ими?
У самого то есть хоть один верный друг?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:21
#6366
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанай онлайн..

Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:37
#6367
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ох уж этот выбор сумок..

И что? Купила?... :lol: ;-) :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:47
#6368
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И что? Купила?.

Сумочку



Взяли за 31500
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:48
#6369
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое небо..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:49
#6370
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:50
#6371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Взяли за 31500

Ничего - себе... :-(
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:51
#6372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничего - себе...

Да, наверно весной будет просить уже весеннюю сумку..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25307
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:52
#6373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Какое небо..

Свет на улицах - горит?... 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:52
#6374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы купил ей пуховичок Бершка, это которая и Зара тоже..
По ценам недорого, да и оригинально..
У нас в Костанае такой фирмы нет..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17563
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.09.22 - 20:53
#6375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Свет на улицах - горит?...

Да, горит..
Как то выключали пару раз
Профайл
Страница 425 из 426«1...423424425426»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980, YESNO

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS