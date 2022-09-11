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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 17:07
#1906
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Цитата:
Kairat stayer:
Все равно за демократию и свободу слова.


подпишись на рассылку фейков от фашистов и нацистов цошников,
как один тут.
будешь конкурентом.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 17:09]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 18:12
#1907
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:05
#1908
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Становится стращно и грустно. Когда идиоты на сайте ветки создают и бред несут. Ещё больнее от того, что Кустанайцы вроде. И вроде земляки, но почитаешь - враг. И как таких принять? И как таких простить? - Ни когда прощения таким не будет. В аду гореть им суждено судьбой.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:20
#1909
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Цитата:
Эл-починно:
Когда идиоты на сайте ветки создают и бред несут


это давно уже всем ясно.
вопрос задавал, сказали справки из затоболовки не надо.
сегодняшний уровень нг.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17437
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:23
#1910
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Цитата:
Эл-починно:
но почитаешь - враг.


ты думаешь он из интернета все это берет? нет.
он получает рассылку от цошников и выкладывает ее сюда.
поэтому да, враг, и это мягко сказано.

[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 19:24]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6615
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 01:06
#1911
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 10:45
#1912
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Бесконечная тусовка Гоги с лепшим другом на ВВ не прошла даром: проникся!
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Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
37
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 10:55
#1913
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Wikipеdiа: Я знаю все! Google: Я найду все! ВКонтакте: Я знаю всех! Интернет: Без меня вы ничто! Электричество: Молчать, козлы!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:07
#1914
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Цитата:
Эл-починно:
И как таких принять? И как таких простить?

Это у него от голода. Не зря же рекламу сделали: "Ты не ты, когда голоден!" А картина-то как раз однозначная вырисовывается. Если не будет прогибаться перед кухаркой, то она оставит его без еды и удовольствий, которые он с таким пиететом расписывал до этого в ветке. А что мы знаем про кухарку? Она христианка, любит готовить, чернявая. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить ее национальность. А тут как раз конфликт. Вот и приходится бедолаге крутиться день и ночь, входить в расположение, утешать и ублажать. Страдалец тупо отрабатывает пайку, по-другому ему никак. Голод не тетка, пирожка не подсунет. А тут голод в квадрате. Значит и пургу надо мести на грани возможного, изо всех сил.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11412
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:38
#1915
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Цитата:
Маркс:
А ещё есть версия, что его завербовали националисты. Вот он и отрабатывает свою пайку.))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:58
#1916
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Цитата:
Vit:
А ещё есть версия, что его завербовали националисты.

"Того не надо вербовать, у кого националист за плечами."
(c) Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 13:04
#1917
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Цитата:
Vit:
что его завербовали

не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6615
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 13:47
#1918
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Цитата:
таноми52:
проникся!

---Нет , мои взгляды не изменились .
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2590
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:19
#1919
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Цитата:
lavprof:
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы

Пробковая проблема - это дефект мозга, который развивается в результате выделения продуктов жизнедеятельности проникшими идеями национализма. Эти идеи продуцируют в коре головного мозга вещество 2,4,6-зигнацбол или ЗНБ. Теперь немного подробнее, как это происходит. ЗНБ появляется в коре головного мозга и залепляет находящееся в мозге серое вещество, в результате чего серое вещество приобретает характерный коричневый цвет, хорошо различаемый на томографе. Это происходит в результате взаимодействия нацистских идей с ослабленными извилинами, спрямленными обильными возлияниями. Чаще всего воздействие катализируется направленной пропагандой через зрительные и слуховые нервы субъекта.

Эксперименты по выработке ЗНБ у подконтрольных групп активно проводились в середине 20 века, но и сегодня остаются актуальными и востребованными. Отмечается так же, что Пробковая проблема крайне трудно излечивается. На первых этапах из-за депрессии больной ищет радостей жизни на форумах, становится конфликтен, появляется мания величия, желание постоянно нести пургу. Иногда появляются и другие симптомы, такие, как сбои в работе мочеиспускательной системы и желудочно-кишечного тракта во время глубокого сна, что приводит к страху засыпания и долгому ночному бодрствованию.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17542
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:22
#1920
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Цитата:
Эл-починно:
враг. И как таких принять? И как таких простить? - Ни когда прощения таким не будет. В аду гореть им суждено судьбой.

Ты мне уже желал Смерти..
Ну умру я, или тот, против кого она бумерангом пронесется..
Тебе легче станет?
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