Отправлено: - 12:07

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И как таких принять? И как таких простить?



Цитата:Это у него от голода. Не зря же рекламу сделали: "Ты не ты, когда голоден!" А картина-то как раз однозначная вырисовывается. Если не будет прогибаться перед кухаркой, то она оставит его без еды и удовольствий, которые он с таким пиететом расписывал до этого в ветке. А что мы знаем про кухарку? Она христианка, любит готовить, чернявая. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить ее национальность. А тут как раз конфликт. Вот и приходится бедолаге крутиться день и ночь, входить в расположение, утешать и ублажать. Страдалец тупо отрабатывает пайку, по-другому ему никак. Голод не тетка, пирожка не подсунет. А тут голод в квадрате. Значит и пургу надо мести на грани возможного, изо всех сил.