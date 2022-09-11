Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 17:07
Цитата:
подпишись на рассылку фейков от фашистов и нацистов цошников,
как один тут.
будешь конкурентом.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 17:09]
Kairat stayer:
Все равно за демократию и свободу слова.
Все равно за демократию и свободу слова.
подпишись на рассылку фейков от фашистов и нацистов цошников,
как один тут.
будешь конкурентом.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 17:09]
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3199
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 18:12
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 690
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:05
Становится стращно и грустно. Когда идиоты на сайте ветки создают и бред несут. Ещё больнее от того, что Кустанайцы вроде. И вроде земляки, но почитаешь - враг. И как таких принять? И как таких простить? - Ни когда прощения таким не будет. В аду гореть им суждено судьбой.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:20
Цитата:
это давно уже всем ясно.
вопрос задавал, сказали справки из затоболовки не надо.
сегодняшний уровень нг.
Эл-починно:
Когда идиоты на сайте ветки создают и бред несут
Когда идиоты на сайте ветки создают и бред несут
это давно уже всем ясно.
вопрос задавал, сказали справки из затоболовки не надо.
сегодняшний уровень нг.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.09.22 - 19:23
Цитата:
ты думаешь он из интернета все это берет? нет.
он получает рассылку от цошников и выкладывает ее сюда.
поэтому да, враг, и это мягко сказано.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 19:24]
Эл-починно:
но почитаешь - враг.
но почитаешь - враг.
ты думаешь он из интернета все это берет? нет.
он получает рассылку от цошников и выкладывает ее сюда.
поэтому да, враг, и это мягко сказано.
[Исправлено: alex_60, 11.09.2022 - 19:24]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 01:06
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 10:45
Бесконечная тусовка Гоги с лепшим другом на ВВ не прошла даром: проникся!
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 37
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 10:55
Wikipеdiа: Я знаю все! Google: Я найду все! ВКонтакте: Я знаю всех! Интернет: Без меня вы ничто! Электричество: Молчать, козлы!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:07
Цитата:
Это у него от голода. Не зря же рекламу сделали: "Ты не ты, когда голоден!" А картина-то как раз однозначная вырисовывается. Если не будет прогибаться перед кухаркой, то она оставит его без еды и удовольствий, которые он с таким пиететом расписывал до этого в ветке. А что мы знаем про кухарку? Она христианка, любит готовить, чернявая. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить ее национальность. А тут как раз конфликт. Вот и приходится бедолаге крутиться день и ночь, входить в расположение, утешать и ублажать. Страдалец тупо отрабатывает пайку, по-другому ему никак. Голод не тетка, пирожка не подсунет. А тут голод в квадрате. Значит и пургу надо мести на грани возможного, изо всех сил.
Эл-починно:
И как таких принять? И как таких простить?
И как таких принять? И как таких простить?
Это у него от голода. Не зря же рекламу сделали: "Ты не ты, когда голоден!" А картина-то как раз однозначная вырисовывается. Если не будет прогибаться перед кухаркой, то она оставит его без еды и удовольствий, которые он с таким пиететом расписывал до этого в ветке. А что мы знаем про кухарку? Она христианка, любит готовить, чернявая. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы вычислить ее национальность. А тут как раз конфликт. Вот и приходится бедолаге крутиться день и ночь, входить в расположение, утешать и ублажать. Страдалец тупо отрабатывает пайку, по-другому ему никак. Голод не тетка, пирожка не подсунет. А тут голод в квадрате. Значит и пургу надо мести на грани возможного, изо всех сил.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11412
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:38
Цитата:
Маркс:А ещё есть версия, что его завербовали националисты. Вот он и отрабатывает свою пайку.))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 12:58
Цитата:
"Того не надо вербовать, у кого националист за плечами."
(c) Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки.
Vit:
А ещё есть версия, что его завербовали националисты.
А ещё есть версия, что его завербовали националисты.
"Того не надо вербовать, у кого националист за плечами."
(c) Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 929
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 13:04
Цитата:
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки))
Vit:
что его завербовали
что его завербовали
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы)) но он пытается доказать, что достоин вербовки))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 13:47
Цитата:
---Нет , мои взгляды не изменились .
таноми52:
проникся!
проникся!
---Нет , мои взгляды не изменились .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:19
Цитата:
Пробковая проблема - это дефект мозга, который развивается в результате выделения продуктов жизнедеятельности проникшими идеями национализма. Эти идеи продуцируют в коре головного мозга вещество 2,4,6-зигнацбол или ЗНБ. Теперь немного подробнее, как это происходит. ЗНБ появляется в коре головного мозга и залепляет находящееся в мозге серое вещество, в результате чего серое вещество приобретает характерный коричневый цвет, хорошо различаемый на томографе. Это происходит в результате взаимодействия нацистских идей с ослабленными извилинами, спрямленными обильными возлияниями. Чаще всего воздействие катализируется направленной пропагандой через зрительные и слуховые нервы субъекта.
Эксперименты по выработке ЗНБ у подконтрольных групп активно проводились в середине 20 века, но и сегодня остаются актуальными и востребованными. Отмечается так же, что Пробковая проблема крайне трудно излечивается. На первых этапах из-за депрессии больной ищет радостей жизни на форумах, становится конфликтен, появляется мания величия, желание постоянно нести пургу. Иногда появляются и другие симптомы, такие, как сбои в работе мочеиспускательной системы и желудочно-кишечного тракта во время глубокого сна, что приводит к страху засыпания и долгому ночному бодрствованию.
lavprof:
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы
не вербовали в силу известной "пробковой" проблемы
Пробковая проблема - это дефект мозга, который развивается в результате выделения продуктов жизнедеятельности проникшими идеями национализма. Эти идеи продуцируют в коре головного мозга вещество 2,4,6-зигнацбол или ЗНБ. Теперь немного подробнее, как это происходит. ЗНБ появляется в коре головного мозга и залепляет находящееся в мозге серое вещество, в результате чего серое вещество приобретает характерный коричневый цвет, хорошо различаемый на томографе. Это происходит в результате взаимодействия нацистских идей с ослабленными извилинами, спрямленными обильными возлияниями. Чаще всего воздействие катализируется направленной пропагандой через зрительные и слуховые нервы субъекта.
Эксперименты по выработке ЗНБ у подконтрольных групп активно проводились в середине 20 века, но и сегодня остаются актуальными и востребованными. Отмечается так же, что Пробковая проблема крайне трудно излечивается. На первых этапах из-за депрессии больной ищет радостей жизни на форумах, становится конфликтен, появляется мания величия, желание постоянно нести пургу. Иногда появляются и другие симптомы, такие, как сбои в работе мочеиспускательной системы и желудочно-кишечного тракта во время глубокого сна, что приводит к страху засыпания и долгому ночному бодрствованию.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 17542
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.09.22 - 17:22
Цитата:
Ты мне уже желал Смерти..
Ну умру я, или тот, против кого она бумерангом пронесется..
Тебе легче станет?
Эл-починно:
враг. И как таких принять? И как таких простить? - Ни когда прощения таким не будет. В аду гореть им суждено судьбой.
враг. И как таких принять? И как таких простить? - Ни когда прощения таким не будет. В аду гореть им суждено судьбой.
Ты мне уже желал Смерти..
Ну умру я, или тот, против кого она бумерангом пронесется..
Тебе легче станет?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать