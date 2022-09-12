Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Срыв капремонтов и оснащение школ - Готова ли Костанайская область к новому учебному году?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45067
Срыв капремонтов и оснащение школ - Готова ли Костанайская область к новому учебному году?
Отправлено: 12.09.22 - 16:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В лицее «Білім-Инновация» капремонт остановили из-за судебных тяжб с подрядчиком. Иски в суды планируют отправить и по другим ремонтам, где подрядчики сорвали сроки. Об этом сообщила врио руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена МАЛЬГАЕВА на брифинге в РСК.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1261
Срыв капремонтов и оснащение школ - Готова ли Костанайская область к новому учебному году?
Отправлено: 12.09.22 - 16:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- школ не хватает, практически все перегружены, но новых строить не планируют

- спортзалов не хватает, при этом в начальных классах аж 3 физкультуры

- кабинетов также не хватает, поэтому даже первые классы учатся с 08:00 - с 13:30 в их классе уже занимается вторая смена

- вторая смена в начальных классах формально запрещена, но везде практикуется уже со 2-го класса

- уроки 2-й смены для начальных классов сократили до 40 минут, потому что иначе они будут заканчивать занятия в 19:00 (6 уроков) и в ~20:00 при 7 уроках

- дрейфуем в сторону западного образования и программ, добавились предметы "Естествознание" и "Самопознание" и пр, с первых классов учат 3 языка, кроме учебника есть ещё рабочие тетради и тетради для записей. Всё это добро весит по 6-7 кг в ранце. На западе-то у каждого школьника есть индивидуальный шкаф в здании школы, а наши вынуждены носить всё на себе

[Исправлено: Тот самый, 12.09.2022 - 16:17]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS