Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Тобол» впервые в сезоне проиграл на своем поле, но остался в тройке лидеров
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45065
«Тобол» впервые в сезоне проиграл на своем поле, но остался в тройке лидеров
Отправлено: 12.09.22 - 11:55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В матче 19-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» принимал в Костанае на поле стадиона «Центральный» «Атырау».
Читать новость

юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2770
Re: «Тобол» впервые в сезоне проиграл на своем поле, но остался...
Отправлено: 12.09.22 - 11:55
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороши бы, если бы не вошли в тройку. Тогда не придется тратить в следующем году бюджетные деньги на перелеты команды по Европе.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, lavprof

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS