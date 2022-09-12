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≡ Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45065
Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление
Отправлено: 12.09.22 - 11:53
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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин вместе со своей командой прилетел в Лас-Вегас, где 17 сентября проведет третий бой с Саулем «Канело» Альваресом.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2770
Re: Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и...
Отправлено: 12.09.22 - 11:53
#1
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Уже дважды Головкин проиграл Альваресу. Видимо хочет чтобы на третий раз Альварес его нокаутировал. Эпичное будет завершение карьеры у Головкина.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
926
Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление
Отправлено: 12.09.22 - 12:28
#2
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Цитата:
юля елиссева:
Уже дважды Головкин проиграл Альваресу

ну-ну)) я все понимаю, что за сша попу рвать всегда готовы, но результат первого боя - ничья (независимые судьи, кстати, единогласно отдали победу GGG)
хотя о чем я, Альварес же из Мексики)) ладно, исправлю - за запад))

[Исправлено: lavprof, 12.09.2022 - 12:29]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2770
Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с «Канело» и сделал заявление
Отправлено: 12.09.22 - 12:34
#3
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