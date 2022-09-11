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≡ «Проблемы начинаются с головы» – депутат о пожарах в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45063
«Проблемы начинаются с головы» – депутат о пожарах в Костанайской области
Отправлено: 11.09.22 - 18:27
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Депутат от НПК Айбек Паяев раскритиковал акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова и министра по ЧС Юрия Ильина. И ответил на вопрос, нужно ли привлекать к уголовной ответственности чиновников, а не просто отправлять в отставку.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3199
Re: «Проблемы начинаются с головы» – депутат о пожарах в...
Отправлено: 11.09.22 - 18:27
#1
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Айбек Паяев: «У работников ЧС, лесничих даже жилья нет. Зачем мы держим этот комитет, если не для лесничих? Снова много вопросов. Я желаю костанайцам терпения, а всем казахстанцам выражаю благодарность. Мы проявили своё единство, отправляли вещи, отдавали часть зарплаты. Но 17 миллиардов в стране было выделено на госматрезерв. Во время пандемии – госматрезверва нет, были потопы – госматерезерва нет, теперь пожары и тоже нет! Нужно ли нам такое правительство, если народ сам собирает деньги?».

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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
176
Re: «Проблемы начинаются с головы» – депутат о пожарах в...
Отправлено: 11.09.22 - 22:11
#2
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Вот я сегодня на трассе Рудный - Костанай со стороны Костаная видел камаз с лесом кругляком. Сосной обгорелой. Вот вопрос ОТКУДА. Если из России ввоз запрещен с января леса кругляка.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25304
«Проблемы начинаются с головы» – депутат о пожарах в Костанайской области
Отправлено: 12.09.22 - 00:00
#3
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Цитата:
Janus:
Если из России ввоз запрещен с января леса кругляка.

Половина Кустанайской области - сгорело... :-o
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