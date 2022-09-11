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Айбек Паяев: «У работников ЧС, лесничих даже жилья нет. Зачем мы держим этот комитет, если не для лесничих? Снова много вопросов. Я желаю костанайцам терпения, а всем казахстанцам выражаю благодарность. Мы проявили своё единство, отправляли вещи, отдавали часть зарплаты. Но 17 миллиардов в стране было выделено на госматрезерв. Во время пандемии – госматрезверва нет, были потопы – госматерезерва нет, теперь пожары и тоже нет! Нужно ли нам такое правительство, если народ сам собирает деньги?».