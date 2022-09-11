Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:16
И да. на всякий случай, да я рад и счастлив, что от таких идиотов избавился.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:35
Цитата:
Хех..
Которых теперь травишь на войну, а сам занимаешься поставками оружия, которое их уничтожает на Украине?
Эл-починно:
что от таких идиотов избавился.
что от таких идиотов избавился.
Хех..
Которых теперь травишь на войну, а сам занимаешься поставками оружия, которое их уничтожает на Украине?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:37
Цитата:
Опять врешь?
Покажи кстати где?
Или твою ложь, направленную лично на меня, тут бесконечно надо выслушивать?
Извинись теперь за клевету..
Эл-починно:
уважаемым
уважаемым
Опять врешь?
Покажи кстати где?
Или твою ложь, направленную лично на меня, тут бесконечно надо выслушивать?
Извинись теперь за клевету..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:38
Цитата:
Доказательства будут? или опять, лишь бы что ляпнуть? балабол
111:
сам занимаешься поставками оружия,
сам занимаешься поставками оружия,
Доказательства будут? или опять, лишь бы что ляпнуть? балабол
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:39
Цитата:
Ты говорил пять минут назад про Элитный, сейчас Уважаемый..
Врать то как, долго будешь?
Эл-починно:
делишь людей на элитных и других.. Я никого не делю, в отличие от тебя. Я просто живу. А ты себя уважаемым кыпчаком н
делишь людей на элитных и других.. Я никого не делю, в отличие от тебя. Я просто живу. А ты себя уважаемым кыпчаком н
Ты говорил пять минут назад про Элитный, сейчас Уважаемый..
Врать то как, долго будешь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:41
Цитата:
Ну..
Ты выбрал свое правительство и вся Германия как один, вооружаете Украину..
Кстати извинишься или нет, что опять соврал?
Эл-починно:
Доказательства будут? или
Доказательства будут? или
Ну..
Ты выбрал свое правительство и вся Германия как один, вооружаете Украину..
Кстати извинишься или нет, что опять соврал?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:42
Цитата:
Тебе давно уже пора бы, но у тебя как-то то не получается. Хотя бы прекратил распространение всяких фейков, уже бы был прогресс.
111:
Извинись теперь за клевету..
Извинись теперь за клевету..
Тебе давно уже пора бы, но у тебя как-то то не получается. Хотя бы прекратил распространение всяких фейков, уже бы был прогресс.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:46
Цитата:
Тибе тибе, а ты....
Эх ты..
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..
Просто думал ты стал человеком..
Но ты лично начинаешь что то там гнать..
Вообще не по теме..
Эл-починно:
Тебе давно
Тебе давно
Тибе тибе, а ты....
Эх ты..
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..
Просто думал ты стал человеком..
Но ты лично начинаешь что то там гнать..
Вообще не по теме..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:48
Цитата:
Как и ты..
Наверно потому говоришь о сортах людей постоянно
Эл-починно:
языка вот не знаешь.
языка вот не знаешь.
Как и ты..
Наверно потому говоришь о сортах людей постоянно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:50
Цитата:
Я в отличие от тебя ещё нигде не врал. Цитата:
Я им был и остался, в отличие от тебя. Цитата:
Гнать, это больше твоё, я не умею.
[Исправлено: Эл-починно, 11.09.2022 - 19:51]
111:
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..
Я в отличие от тебя ещё нигде не врал. Цитата:
111:
Просто думал ты стал человеком..
Просто думал ты стал человеком..
Я им был и остался, в отличие от тебя. Цитата:
111:
Но ты лично начинаешь что то там гнать.. Вообще не по теме..
Но ты лично начинаешь что то там гнать.. Вообще не по теме..
Гнать, это больше твоё, я не умею.
[Исправлено: Эл-починно, 11.09.2022 - 19:51]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:52
Цитата:
в смысле? как и я. Я типа кыпчак?
111:
Как и ты..
Как и ты..
в смысле? как и я. Я типа кыпчак?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:52
Цитата:
Да брось..
Врешь с самого начала разговора и теперь еще начал делить на сорта..
Лично оскорбляешь и врешь.
У тебя проблемы в личном плане?
Эл-починно:
Я в отличие от тебя ещё нигде не врал.
Я в отличие от тебя ещё нигде не врал.
Да брось..
Врешь с самого начала разговора и теперь еще начал делить на сорта..
Лично оскорбляешь и врешь.
У тебя проблемы в личном плане?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:53
Цитата:
Ты глуп..
В смысле ты своего не знаешь языка..
Эл-починно:
Я типа кыпчак?
Я типа кыпчак?
Ты глуп..
В смысле ты своего не знаешь языка..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:55
Цитата:
Где и кого я лично оскорбил?
балобол опять.
111:
Лично оскорбляешь и врешь.
Лично оскорбляешь и врешь.
Где и кого я лично оскорбил?
балобол опять.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:56
Цитата:
Ну как же, можем, точнее я могу и по немецки. или на немецком. Ты готов?
111:
В смысле ты своего не знаешь языка..
В смысле ты своего не знаешь языка..
Ну как же, можем, точнее я могу и по немецки. или на немецком. Ты готов?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать