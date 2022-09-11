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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 422 из 423«1...420421422423»
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:16
#6316
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И да. на всякий случай, да я рад и счастлив, что от таких идиотов избавился. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:35
#6317
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Цитата:
Эл-починно:
что от таких идиотов избавился.

Хех..
Которых теперь травишь на войну, а сам занимаешься поставками оружия, которое их уничтожает на Украине?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:37
#6318
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Цитата:
Эл-починно:
уважаемым

Опять врешь?
Покажи кстати где?
Или твою ложь, направленную лично на меня, тут бесконечно надо выслушивать?
Извинись теперь за клевету..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:38
#6319
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Цитата:
111:
сам занимаешься поставками оружия,

Доказательства будут? или опять, лишь бы что ляпнуть? балабол
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:39
#6320
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Цитата:
Эл-починно:
делишь людей на элитных и других.. Я никого не делю, в отличие от тебя. Я просто живу. А ты себя уважаемым кыпчаком н

Ты говорил пять минут назад про Элитный, сейчас Уважаемый..
Врать то как, долго будешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:41
#6321
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Цитата:
Эл-починно:
Доказательства будут? или

Ну..
Ты выбрал свое правительство и вся Германия как один, вооружаете Украину..
Кстати извинишься или нет, что опять соврал?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:42
#6322
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Цитата:
111:
Извинись теперь за клевету..

Тебе давно уже пора бы, но у тебя как-то то не получается. Хотя бы прекратил распространение всяких фейков, уже бы был прогресс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:46
#6323
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Цитата:
Эл-починно:
Тебе давно

Тибе тибе, а ты....
Эх ты..
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..
Просто думал ты стал человеком..
Но ты лично начинаешь что то там гнать..
Вообще не по теме..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:48
#6324
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Цитата:
Эл-починно:
языка вот не знаешь.

Как и ты..
Наверно потому говоришь о сортах людей постоянно
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:50
#6325
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Цитата:
111:
Короче за свою ложь не хочешь отвечать..

Я в отличие от тебя ещё нигде не врал. ;-) Цитата:
111:
Просто думал ты стал человеком..

Я им был и остался, в отличие от тебя. :-P Цитата:
111:
Но ты лично начинаешь что то там гнать.. Вообще не по теме..

Гнать, это больше твоё, я не умею. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 11.09.2022 - 19:51]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:52
#6326
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Цитата:
111:
Как и ты..

в смысле? как и я. Я типа кыпчак?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:52
#6327
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Цитата:
Эл-починно:
Я в отличие от тебя ещё нигде не врал.

Да брось..
Врешь с самого начала разговора и теперь еще начал делить на сорта..
Лично оскорбляешь и врешь.
У тебя проблемы в личном плане?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17523
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:53
#6328
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Цитата:
Эл-починно:
Я типа кыпчак?

Ты глуп..
В смысле ты своего не знаешь языка..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:55
#6329
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Цитата:
111:
Лично оскорбляешь и врешь.

Где и кого я лично оскорбил?
балобол опять. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
690
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 11.09.22 - 19:56
#6330
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Цитата:
111:
В смысле ты своего не знаешь языка..

Ну как же, можем, точнее я могу и по немецки. или на немецком. Ты готов? :lol:
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