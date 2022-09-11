Отправлено: - 19:39

Эл-починно:

делишь людей на элитных и других.. Я никого не делю, в отличие от тебя. Я просто живу. А ты себя уважаемым кыпчаком н

Цитата:Ты говорил пять минут назад про Элитный, сейчас Уважаемый..Врать то как, долго будешь?