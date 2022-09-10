Странным выглядит намерение президента провести досрочные выборы - себя и Парламента. Я понимаю, если бы внедрялись необходимые поправки в Закон «О выборах», где усиливалась бы ответственность за фальсификацию итогов, за бессовестное давление на наблюдателей. Но ничего подобного в Послании нет. Читать новость
....возникает интерес энергитической обстановки в Германии? Как говорят херцлих вилькоммен прилитайте пока самолёты литают или приезжайте тоже есть возможноть.Можете взять с собой топор калун и увидите своими глазами.
сайлау курманов: уважаемый Дракоша! Хотелось бы с первых рук узнать об энергетическом апокалипсисе в Германии , как это вещает первый канал
Цитата:
родом из Шанхая2022: ....возникает интерес энергитической обстановки в Германии? Как говорят херцлих вилькоммен прилитайте пока самолёты литают или приезжайте тоже есть возможноть.Можете взять с собой топор калун и увидите своими глазами.
.....Да нет Кайрат в Рудный точно я не поеду,вы там на зиму надумали ремот газопровода боюсь замЕрзнуть.Лучше пойду собирать валежник,лес у нас рядом, прямо сейчас шнурки поглажу,сьем колбаску,выпью бокальчик пива литровый, возьму тачку и в перёд в лес за валежником.
родом из Шанхая2022: .....Да нет Кайрат в Рудный точно я не поеду, вы там на зиму надумали ремот газопровода боюсь замЕрзнуть. Лучше пойду собирать валежник,лес у нас рядом, прямо сейчас шнурки поглажу,сьем колбаску,выпью бокальчик пива литровый, возьму тачку и в перёд в лес за валежником.
Всё ясно, значит как говорится, своя рубашка ближе к телу.
Почти четыре года тому назад, мне Дракон говорил, кто выехал в молодом возрасте, те не хотят ехать к нам, а ему если только попрощаться со всеми можно приехать. Не дождёмся, мы наверное интуристов, да и всякие программы мы в полном объеме не выполнили, а газ кстати есть и зимой будет. Цитирую дедушку Дракона:
Дракон: Я уже писАл, где то тут. Не помню. Уже в Казахстан, наше поколение будет-приезжать, чтобы попрощаться со всеми. И то не каждый. А нашим детям, которые выехали в молодом возрасте, это практически-не нужно. А внукам, которые родились - здесь,они не знают, что такое, Казахстан, Россия, разговаривают с акцентом, а некоторые и ваще по русски - не говорят. Так что даже - не знаю. А что будет через 5 лет. Когда вы свои-программы - выполните?...
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