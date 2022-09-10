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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45060
Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 12:18
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Странным выглядит намерение президента провести досрочные выборы - себя и Парламента. Я понимаю, если бы внедрялись необходимые поправки в Закон «О выборах», где усиливалась бы ответственность за фальсификацию итогов, за бессовестное давление на наблюдателей. Но ничего подобного в Послании нет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25298
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 12:18
#1
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Рассказал? Что изменится? Ничего... :-o
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
186
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 13:45
#2
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Изменится дорогой дракоша, изменится. Можешь спать спокойно. Видимо ты вообще ничего не знаешь об устройстве мироздания. Можешь и далее держать голову в песке, так же выгодно, не правда ли???
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
663
Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 14:15
#3
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Цитата:
Tenkisch:
Изменится дорогой дракоша, изменится

Отсюда по подробнее пожалуйста. Что и когда изменится. :lol: Если можно. :oops:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5506
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 21:37
#4
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уважаемый Дракоша! Хотелось бы с первых рук узнать об энергетическом апокалипсисе в Германии , как это вещает первый канал
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
45
Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 10.09.22 - 23:30
#5
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....возникает интерес энергитической обстановки в Германии? Как говорят херцлих вилькоммен прилитайте пока самолёты литают или приезжайте тоже есть возможноть.Можете взять с собой топор калун и увидите своими глазами.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3197
Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 11.09.22 - 09:20
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
уважаемый Дракоша! Хотелось бы с первых рук узнать об энергетическом апокалипсисе в Германии , как это вещает первый канал


Цитата:
родом из Шанхая2022:
....возникает интерес энергитической обстановки в Германии? Как говорят херцлих вилькоммен прилитайте пока самолёты литают или приезжайте тоже есть возможноть.Можете взять с собой топор калун и увидите своими глазами.


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
45
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 11.09.22 - 14:13
#7
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.....Да нет Кайрат в Рудный точно я не поеду,вы там на зиму надумали ремот газопровода боюсь замЕрзнуть.Лучше пойду собирать валежник,лес у нас рядом, прямо сейчас шнурки поглажу,сьем колбаску,выпью бокальчик пива литровый, возьму тачку и в перёд в лес за валежником.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3197
Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 11.09.22 - 14:52
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....Да нет Кайрат в Рудный точно я не поеду, вы там на зиму надумали ремот газопровода боюсь замЕрзнуть. Лучше пойду собирать валежник,лес у нас рядом, прямо сейчас шнурки поглажу,сьем колбаску,выпью бокальчик пива литровый, возьму тачку и в перёд в лес за валежником.


Всё ясно, значит как говорится, своя рубашка ближе к телу.

Почти четыре года тому назад, мне Дракон говорил, кто выехал в молодом возрасте, те не хотят ехать к нам, а ему если только попрощаться со всеми можно приехать. Не дождёмся, мы наверное интуристов, да и всякие программы мы в полном объеме не выполнили, а газ кстати есть и зимой будет. Цитирую дедушку Дракона:

Дракон: Я уже писАл, где то тут. Не помню.
Уже в Казахстан, наше поколение будет-приезжать,
чтобы попрощаться со всеми. И то не каждый.
А нашим детям, которые выехали в молодом возрасте,
это практически-не нужно. А внукам,
которые родились - здесь,они не знают,
что такое, Казахстан, Россия, разговаривают с акцентом,
а некоторые и ваще по русски - не говорят. Так что даже - не знаю.
А что будет через 5 лет. Когда вы свои-программы - выполните?...

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 11.09.2022 - 14:59]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17456
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Итак, нас послали в…
Отправлено: 11.09.22 - 15:15
#9
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Тов Денисову хоть кого посади, всех будет критиковать..
Ну разве что только против Путина ничего не скажет..
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