Отправлено: - 14:52

родом из Шанхая2022:

.....Да нет Кайрат в Рудный точно я не поеду, вы там на зиму надумали ремот газопровода боюсь замЕрзнуть. Лучше пойду собирать валежник,лес у нас рядом, прямо сейчас шнурки поглажу,сьем колбаску,выпью бокальчик пива литровый, возьму тачку и в перёд в лес за валежником.

[Исправлено: Kairat stayer, 11.09.2022 - 14:59]

Цитата:Всё ясно, значит как говорится, своя рубашка ближе к телу.Почти четыре года тому назад, мне Дракон говорил, кто выехал в молодом возрасте, те не хотят ехать к нам, а ему если только попрощаться со всеми можно приехать. Не дождёмся, мы наверное интуристов, да и всякие программы мы в полном объеме не выполнили, а газ кстати есть и зимой будет. Цитирую дедушку Дракона:Дракон: Я уже писАл, где то тут. Не помню.Уже в Казахстан, наше поколение будет-приезжать,чтобы попрощаться со всеми. И то не каждый.А нашим детям, которые выехали в молодом возрасте,это практически-не нужно. А внукам,которые родились - здесь,они не знают,что такое, Казахстан, Россия, разговаривают с акцентом,а некоторые и ваще по русски - не говорят. Так что даже - не знаю.А что будет через 5 лет. Когда вы свои-программы - выполните?...Подробнее здесь: