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≡ В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45060
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 11:32
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Президент ввёл мораторий на повышение пенсионного возраста женщин до 2028 года. При этом женщины, по словам президента, с 2023 года будут выходить на пенсию в возрасте 61 год. А что будет дальше?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
663
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 11.09.22 - 00:02
#15
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Цитата:
Елена Пикельная:
Смотря в чём прогресс. Уход на пенсию в 65-67, как в европейских странах, чем нам обычно в наше народное рыльце государственные деятели тыкают, обусловлен чисто экономическими причинами, одна из которых - старение тамошнего населения и капиталистическая привычка выжимать работника до конца. Правильно-неправильно, но это имеет чисто экономическую подоплёку.

Ну относительно возраста, достаточно 35-ть лет стажа, для "минимальной"-в 63- года пенсии. Или 45-ть лет стажа, для выхода на пенсию. Так что никто, никого тут не третирует. Другой вопрос, кто и сколько заработал на пенсию. Она тут по пунктам (точкам) считается. И зависят пункты от суммы взносов, то есть выплат как работонаёмника, так и работодателя. Которые 50 на 50 -т приходятся, точно также как и взносы в систему медицинского страхования. Я например плачу 380 евро в месяц (или точнее с меня вычитывают), такую же сумму за меня оплачивает и работодатель. Может поэтому не нужно удивляться в разнице медицинского обслуживания?

ПС - А в принципе, под прогрессом я подразумевал техническое совершенствование и развитие.

[Исправлено: Эл-починно, 11.09.2022 - 00:39]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4254
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 11.09.22 - 02:00
#16
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А почему женщинам заморозили, а мужчинам по-прежнему в 63 года, хотя мы живем меньше? :-(
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
925
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 11.09.22 - 12:45
#17
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Цитата:
Эл-починно:
Вот наговаривать не нужно.

дак на днях было видео какое-то западное, где объяснялось, что влечение к малолетним это нормально. Не нормально только если произойдет сам факт насилия. Т.е. предпосылки уже возникают.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
663
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 11.09.22 - 13:00
#18
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Цитата:
lavprof:
дак на днях было видео какое-то западное

Я даже не удивлён, что западное. :lol: Только такие же видео есть, объясняющие игрозависимость и наркоманию, да и много ещё чего. Но это же не значит, что это "нормально". Если иргозависимость ещё как личные проблемы проходит, то по педофилии статья есть и она работает. А разъяснять тоже не повредит, что и как. Единственное это католическая церковь, они вне закона. И имеют один скандал за другим, связанный с педофилией. Но и как результат и народ валит оттуда. Насколько знаю в прошлом и этом году самое большое количество вышло из церкви. Тут тоже уточнить нужно. Немцы практически с рождения приписаны к церкви и это стоит работающему человеку денег - налог церковный. Во всём мире на пожертвованиях, а в Германии вот налог есть. Но я там никогда и не был. ;-)
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1412
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 11.09.22 - 14:12
#19
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Уважаемые пользователи, я вижу явное отклонение от темы в двух последних комментариях. Дальше будем удалять.
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