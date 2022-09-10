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Елена Пикельная:

Смотря в чём прогресс. Уход на пенсию в 65-67, как в европейских странах, чем нам обычно в наше народное рыльце государственные деятели тыкают, обусловлен чисто экономическими причинами, одна из которых - старение тамошнего населения и капиталистическая привычка выжимать работника до конца. Правильно-неправильно, но это имеет чисто экономическую подоплёку.

[Исправлено: Эл-починно, 11.09.2022 - 00:39]

Цитата:Ну относительно возраста, достаточно 35-ть лет стажа, для "минимальной"-в 63- года пенсии. Или 45-ть лет стажа, для выхода на пенсию. Так что никто, никого тут не третирует. Другой вопрос, кто и сколько заработал на пенсию. Она тут по пунктам (точкам) считается. И зависят пункты от суммы взносов, то есть выплат как работонаёмника, так и работодателя. Которые 50 на 50 -т приходятся, точно также как и взносы в систему медицинского страхования. Я например плачу 380 евро в месяц (или точнее с меня вычитывают), такую же сумму за меня оплачивает и работодатель. Может поэтому не нужно удивляться в разнице медицинского обслуживания?ПС - А в принципе, под прогрессом я подразумевал техническое совершенствование и развитие.