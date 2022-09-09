Отправлено: - 21:42

юля елиссева:

если я куплю за 14 500 билет в начале сезона, я тоже смогу рядом с сиракузцем на одном ложе за ногомячерами наблюдать?

[Исправлено: Тот самый, 10.09.2022 - 21:42]

Цитата:Ну, конечно же нет. Это как с тем ТОО, которое занималось ремонтом дорог в области и попутно сдало в аренду Lexus LX570 акиму области Садуакасову за 6500 тенге в месяц.Также и здесь: вместе "занимались" футбольными делами и попутно продали абонемент в десятки раз ниже его реальной стоимости.