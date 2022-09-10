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≡ В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45058
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 11:32
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Президент ввёл мораторий на повышение пенсионного возраста женщин до 2028 года. При этом женщины, по словам президента, с 2023 года будут выходить на пенсию в возрасте 61 год. А что будет дальше?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2888
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 11:32
#1
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
186
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 13:35
#2
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А зачем нам мировой опыт? Если там гомики, лизбеянки, педофилы и прочие прелести западной жизни официально узаконены, тогда как мы можем перенимать у них ОПЫТ?
у НАС ЕСТЬ едИнственный и правильный опыт ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭТО СССР!!!
Человек то живёт возможно дольше, тот что папку всю жизнь таскает, а вот кто работает ФИЗИЧЕСКИ, производя все блага для общества, а не создаёт вид сидя в правительстве и проедая наши деньги,и занимаясь прославлением вышестоящего начальства, пустопорожним переименованием и прочими делами НЕ УЛУЧШАЮЩИМИ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, то этому гражданину нашей страны уже физически ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ, ЖЕНЩИНАМ ПОСЛЕ 55, МУЖЧИНАМ ПОСЛЕ 60! Что на это скажите??? В СССР над этим работали институты, и их научные выводы полностью подтверждены на практике. Человек не должен работать после 55 женщины после 60 мужчины! Всё что после это тотальное уничтожение населения!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
661
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 14:17
#3
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Цитата:
Tenkisch:
А зачем нам мировой опыт?

Ну как зачем, обычно это двигатель прогресса. Хотя конечно можно и как в Зимбабве жить. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
661
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 14:22
#4
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Цитата:
Tenkisch:
педофилы и прочие прелести западной жизни официально узаконены,

Вот наговаривать не нужно. За педофилию, как и везде, наказания жестокие. Остальное, свободный выбор каждого человека. Может и не всех устраивающий, но возможный. Всё же лучше, чем просто быть импотентом. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6610
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 14:54
#5
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Цитата:
Эл-починно:
За педофилию

---Там , вроде , у вас ---собрались закон принять -- о сношении с животными ???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11407
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 16:09
#6
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Самый нормальный возраст на пенсию, это 55 лет, для всех.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
661
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 16:09
#7
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Цитата:
Гога:
Там , вроде , у вас ---собрались закон принять -- о сношении с животными ???

Это ещё откуда? Гляжу на фоне спец операции - все средства хороши! Бред, если честно.

[Исправлено: Эл-починно, 10.09.2022 - 16:10]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
661
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 16:12
#8
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Цитата:
Vit:
Самый нормальный возраст на пенсию, это 55 лет, для всех.

Да я бы и в 60-ть не против, но вот до 67-ми, как то не по фуншую. :lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
554
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 18:30
#9
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Для всех спорщиков хочу внести некоторую научную ясность в этот вопрос. Вот, тут прозвучало, дескать, это же мировой опыт, а мировой опыт это

Цитата:
Эл-починно:
это двигатель прогресса.

Смотря в чём прогресс. Уход на пенсию в 65-67, как в европейских странах, чем нам обычно в наше народное рыльце государственные деятели тыкают, обусловлен чисто экономическими причинами, одна из которых - старение тамошнего населения и капиталистическая привычка выжимать работника до конца. Правильно-неправильно, но это имеет чисто экономическую подоплёку.
В Советском Союзе же, старались искать научные обоснования разным жизненным рубежам.
Есть такая хорошая наука - возрастная физиология. Настоящая наука. Именно, основываясь на её постулатах, женщин в СССР отправляли на пенсию в 55, а детей в школу в 7 лет.
Найдите классический учебник возрастной физиологии, да хоть той же Хрипковой, и проштудируйте, если терпения и мышления хватит, всё сами поймёте. Откуда взялись эти 55 и 7 лет.
А сейчас все научные обоснования выброшены на помойку, неизвестно, ради чего. В результате, детей превращают в невротиков (и это в лучшем случае), а бабушек лишают возможности за ними присматривать.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
214
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 20:23
#10
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Сейчас дети в школу идут в 5 лет, что это? Жесть какая-то. Новый закон приняли, что с этого года в первый класс идут дети, которым в этом году исполнилось или ИСПОЛНИТСЯ 6 лет.

И учиться им теперь сколько? 12 лет? У нас нынешние дети тупее своих родителей и бабушек с дедушками? Чему их там учат 12 лет?

Я в школу пошла в 7 лет и 8 мне исполнилось в первом классе, и ничего как то выжили ведь...

[Исправлено: ladas, 10.09.2022 - 20:23]
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
214
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 20:26
#11
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А, я поняла - все эти 12 лет их учат не жизни, а как пройти ЕНТ, которое основано на западной системе обучения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6610
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 20:35
#12
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Цитата:
Эл-починно:
Бред, если честно.

----Да где -то промелькнуло в СМИ .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6610
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 21:09
#13
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Цитата:
Эл-починно:
Гляжу на фоне спец операции - все средства хороши! Бред, если честно.
---http://vk.com/wall-178031849_43599 ,,,https://newsland.com/community/5392/content/zoofiliia-v-ssha-i-kanade/6079400
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11407
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 21:59
#14
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Цитата:
Елена Пикельная:
65-67, как в европейских странах, чем нам обычно в наше народное рыльце государственные деятели тыкают

И в Европе хотя бы работа есть для такого возраста. А у нас нету. Практически большенство женщин дома сидят.
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