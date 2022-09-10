Отправлено: - 18:30

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это двигатель прогресса.

Для всех спорщиков хочу внести некоторую научную ясность в этот вопрос. Вот, тут прозвучало, дескать, это же мировой опыт, а мировой опыт этоЦитата:Смотря в чём прогресс. Уход на пенсию в 65-67, как в европейских странах, чем нам обычно в наше народное рыльце государственные деятели тыкают, обусловлен чисто экономическими причинами, одна из которых - старение тамошнего населения и капиталистическая привычка выжимать работника до конца. Правильно-неправильно, но это имеет чисто экономическую подоплёку.В Советском Союзе же, старались искать научные обоснования разным жизненным рубежам.Есть такая хорошая наука - возрастная физиология. Настоящая наука. Именно, основываясь на её постулатах, женщин в СССР отправляли на пенсию в 55, а детей в школу в 7 лет.Найдите классический учебник возрастной физиологии, да хоть той же Хрипковой, и проштудируйте, если терпения и мышления хватит, всё сами поймёте. Откуда взялись эти 55 и 7 лет.А сейчас все научные обоснования выброшены на помойку, неизвестно, ради чего. В результате, детей превращают в невротиков (и это в лучшем случае), а бабушек лишают возможности за ними присматривать.