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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 127 из 127«1...125126127
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:29
#1891
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Цитата:
Эл-починно:
ой надо же, юморить научился.


По собственной воле, юмористов, клоунов и прочих артистов подменял. У них сезон отпусков, понимаете ли. Если серьёзно, зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:43
#1892
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Цитата:
Kairat stayer:
зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.


посерьезней надо.
темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:44
#1893
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Цитата:
Эл-починно:
Когда вот себя-любимого цитирование закончится - непонятно только?


На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет. Природа хранит свои секреты за семью замками. Так, специалисты советуют не жить прошлым, а время, от времени просто вспоминать отдельные моменты из жизни. Правда, связанные с всякими испытаниями и вызовами, тогда в нас пробуждаются те навыки, таланты которые обычно очень крепко спят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:46
#1894
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Цитата:
Kairat stayer:
На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет.


со стороны это выглядит просто неприлично.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:47
#1895
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Цитата:
alex_60:
посерьезней надо. темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.


В основном в этой ветке можно, флуд же.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:48
#1896
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Цитата:
Kairat stayer:
В основном в этой ветке можно, флуд же.


это раньше было.
сейчас все по другому.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:52
#1897
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Цитата:
alex_60:
со стороны это выглядит просто неприлично.


Ну, отдельные товарищи могут говорить что угодно, это их право. Я за свободу слова и демократию, ранее называл вещи своими именами, нынче также. Как раз, тому являются подтверждениями воспоминания, в виде цитировании.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:56
#1898
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Цитата:
alex_60:
это раньше было. сейчас все по другому


Если, сарказм, ирония и всякие шутки-прибаютки уместные, почему бы и не делать это. Тем более другие люди отмечают, что якобы я юморить научился.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:01
#1899
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Цитата:
Kairat stayer:
прибаютки


не знаю что это такое.

Цитата:
Kairat stayer:
Я за свободу слова и демократию


Демократия кончается там, где начинается угроза демократии.
так что с этим шутить нельзя.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:13
#1900
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Цитата:
alex_60:
не знаю что это такое


Нет времени разъяснять, даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси или в другом поисковике спроси.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3191
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:15
#1901
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Цитата:
alex_60:
Демократия кончается там, где начинается угроза демократии. так что с этим шутить нельзя


Все равно за демократию и свободу слова.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17434
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:26
#1902
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Цитата:
Kairat stayer:
даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси


они тоже не знают,что такое прибаютки.
может ты имел ввиду прибаУтки?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.22 - 16:30
#1903
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Всех приветствую!
Уважаемые форумчане,если есть знатоки законов ,проконсультируйте пожалуйста.
В чем загвоздка 710 ст.административных правонарушений, действует ли она или надо ждать поправоки?Заранее спасибо.
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