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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:29
Цитата:
По собственной воле, юмористов, клоунов и прочих артистов подменял. У них сезон отпусков, понимаете ли. Если серьёзно, зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.
Эл-починно:
ой надо же, юморить научился.
ой надо же, юморить научился.
По собственной воле, юмористов, клоунов и прочих артистов подменял. У них сезон отпусков, понимаете ли. Если серьёзно, зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:43
Цитата:
посерьезней надо.
темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.
Kairat stayer:
зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.
зачастую свои мнения выражаю с сарказмом и иронией.
посерьезней надо.
темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:44
Цитата:
На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет. Природа хранит свои секреты за семью замками. Так, специалисты советуют не жить прошлым, а время, от времени просто вспоминать отдельные моменты из жизни. Правда, связанные с всякими испытаниями и вызовами, тогда в нас пробуждаются те навыки, таланты которые обычно очень крепко спят.
Эл-починно:
Когда вот себя-любимого цитирование закончится - непонятно только?
Когда вот себя-любимого цитирование закончится - непонятно только?
На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет. Природа хранит свои секреты за семью замками. Так, специалисты советуют не жить прошлым, а время, от времени просто вспоминать отдельные моменты из жизни. Правда, связанные с всякими испытаниями и вызовами, тогда в нас пробуждаются те навыки, таланты которые обычно очень крепко спят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:46
Цитата:
со стороны это выглядит просто неприлично.
Kairat stayer:
На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет.
На счёт цитирования, ничего негативного в этом нет.
со стороны это выглядит просто неприлично.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:47
Цитата:
В основном в этой ветке можно, флуд же.
alex_60:
посерьезней надо. темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.
посерьезней надо. темы обсуждаются важные,сарказм и ирония неуместны.
В основном в этой ветке можно, флуд же.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:48
Цитата:
это раньше было.
сейчас все по другому.
Kairat stayer:
В основном в этой ветке можно, флуд же.
В основном в этой ветке можно, флуд же.
это раньше было.
сейчас все по другому.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:52
Цитата:
Ну, отдельные товарищи могут говорить что угодно, это их право. Я за свободу слова и демократию, ранее называл вещи своими именами, нынче также. Как раз, тому являются подтверждениями воспоминания, в виде цитировании.
alex_60:
со стороны это выглядит просто неприлично.
со стороны это выглядит просто неприлично.
Ну, отдельные товарищи могут говорить что угодно, это их право. Я за свободу слова и демократию, ранее называл вещи своими именами, нынче также. Как раз, тому являются подтверждениями воспоминания, в виде цитировании.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 12:56
Цитата:
Если, сарказм, ирония и всякие шутки-прибаютки уместные, почему бы и не делать это. Тем более другие люди отмечают, что якобы я юморить научился.
alex_60:
это раньше было. сейчас все по другому
это раньше было. сейчас все по другому
Если, сарказм, ирония и всякие шутки-прибаютки уместные, почему бы и не делать это. Тем более другие люди отмечают, что якобы я юморить научился.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:01
Цитата:
не знаю что это такое.
Цитата:
Демократия кончается там, где начинается угроза демократии.
так что с этим шутить нельзя.
Kairat stayer:
прибаютки
прибаютки
не знаю что это такое.
Цитата:
Kairat stayer:
Я за свободу слова и демократию
Я за свободу слова и демократию
Демократия кончается там, где начинается угроза демократии.
так что с этим шутить нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:13
Цитата:
Нет времени разъяснять, даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси или в другом поисковике спроси.
alex_60:
не знаю что это такое
не знаю что это такое
Нет времени разъяснять, даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси или в другом поисковике спроси.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:15
Цитата:
Все равно за демократию и свободу слова.
alex_60:
Демократия кончается там, где начинается угроза демократии. так что с этим шутить нельзя
Демократия кончается там, где начинается угроза демократии. так что с этим шутить нельзя
Все равно за демократию и свободу слова.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.09.22 - 13:26
Цитата:
они тоже не знают,что такое прибаютки.
может ты имел ввиду прибаУтки?
Kairat stayer:
даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси
даже в детских садах малыши знают. Как вариант, у всезнающего Гугла спроси
они тоже не знают,что такое прибаютки.
может ты имел ввиду прибаУтки?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4806
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.09.22 - 16:30
Всех приветствую!
Уважаемые форумчане,если есть знатоки законов ,проконсультируйте пожалуйста.
В чем загвоздка 710 ст.административных правонарушений, действует ли она или надо ждать поправоки?Заранее спасибо.
Уважаемые форумчане,если есть знатоки законов ,проконсультируйте пожалуйста.
В чем загвоздка 710 ст.административных правонарушений, действует ли она или надо ждать поправоки?Заранее спасибо.
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