Re: Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для...

Отправлено: - 13:54

Вопрос к автору, вы зачем выложили фото проекта в таком ужасном качестве? У вас что телефон 2000 года выпуска?, или кем то запрещено выложить качественное фото проекта домов? Или вам платят за занятую в статье площадь? С таким качеством можно было ничего и не выкладывать. И ещё вопрос вы все работы так отвратительно делаете?