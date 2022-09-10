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≡ Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для погорельцев в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45058
Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.09.22 - 13:49
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Жители Аманкарагая, пострадавшие от лесного пожара, уже несколько дней разбирают завалы своих домов и хозяйственных построек. Корреспондент "НГ" пообщался с погорельцами и строителями на тему - что будет в конце октября?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
168
Re: Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для...
Отправлено: 10.09.22 - 13:49
#1
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Интересно участки выделены по ИЖС или ЛПХ?
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
186
Re: Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для...
Отправлено: 10.09.22 - 13:54
#2
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Вопрос к автору, вы зачем выложили фото проекта в таком ужасном качестве? У вас что телефон 2000 года выпуска?, или кем то запрещено выложить качественное фото проекта домов? Или вам платят за занятую в статье площадь? С таким качеством можно было ничего и не выкладывать. И ещё вопрос вы все работы так отвратительно делаете?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
660
Re: Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для...
Отправлено: 10.09.22 - 14:12
#3
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Да что вы всё не уймётесь. Молодой журналист, делает, что и как может. Нормальные фото, видно же, что с монитора лэптопа от фотографировано. На заднем плане палатка.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1411
Re: Гидроизоляция дополнительно - Как строят дома для...
Отправлено: 10.09.22 - 16:28
#4
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Цитата:
Tenkisch:
Вопрос к автору, вы зачем выложили фото проекта в таком ужасном качестве?

Выложил фото в большем размере. Фотографии выкладывает не автор, а редактор. В данном случае - я. Не подумал, спасибо за подсказку.
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