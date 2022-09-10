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≡ Каннабиноиды в моче и неизвестный автомобиль - Дело о въезде Lexus в пиццерию продолжили рассматривать в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45058
Каннабиноиды в моче и неизвестный автомобиль - Дело о въезде Lexus в пиццерию продолжили рассматривать в Костанае
Отправлено: 10.09.22 - 15:56
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На процессе о резонансном ДТП в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям допросили врача-нарколога, а также понятого и очевидца ДТП, который в этот момент ехал сзади Lexus.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4845
Re: Каннабиноиды в моче и неизвестный автомобиль - Дело о въезде...
Отправлено: 10.09.22 - 15:56
#1
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Цитата:
позицией не согласлися

Цитата:
поямнил он суду

Цитата:
Е ехал перед
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1411
Re: Каннабиноиды в моче и неизвестный автомобиль - Дело о въезде...
Отправлено: 10.09.22 - 16:21
#2
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Исправил. Спасибо
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