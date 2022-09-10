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В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
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