Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...

Отправлено: - 13:35

А зачем нам мировой опыт? Если там гомики, лизбеянки, педофилы и прочие прелести западной жизни официально узаконены, тогда как мы можем перенимать у них ОПЫТ?

у НАС ЕСТЬ едИнственный и правильный опыт ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭТО СССР!!!

Человек то живёт возможно дольше, тот что папку всю жизнь таскает, а вот кто работает ФИЗИЧЕСКИ, производя все блага для общества, а не создаёт вид сидя в правительстве и проедая наши деньги,и занимаясь прославлением вышестоящего начальства, пустопорожним переименованием и прочими делами НЕ УЛУЧШАЮЩИМИ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, то этому гражданину нашей страны уже физически ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ, ЖЕНЩИНАМ ПОСЛЕ 55, МУЖЧИНАМ ПОСЛЕ 60! Что на это скажите??? В СССР над этим работали институты, и их научные выводы полностью подтверждены на практике. Человек не должен работать после 55 женщины после 60 мужчины! Всё что после это тотальное уничтожение населения!