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≡ В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45058
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 11:32
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Президент ввёл мораторий на повышение пенсионного возраста женщин до 2028 года. При этом женщины, по словам президента, с 2023 года будут выходить на пенсию в возрасте 61 год. А что будет дальше?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2888
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 11:32
#1
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
186
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 13:35
#2
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А зачем нам мировой опыт? Если там гомики, лизбеянки, педофилы и прочие прелести западной жизни официально узаконены, тогда как мы можем перенимать у них ОПЫТ?
у НАС ЕСТЬ едИнственный и правильный опыт ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭТО СССР!!!
Человек то живёт возможно дольше, тот что папку всю жизнь таскает, а вот кто работает ФИЗИЧЕСКИ, производя все блага для общества, а не создаёт вид сидя в правительстве и проедая наши деньги,и занимаясь прославлением вышестоящего начальства, пустопорожним переименованием и прочими делами НЕ УЛУЧШАЮЩИМИ ЖИЗНЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН, то этому гражданину нашей страны уже физически ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ, ЖЕНЩИНАМ ПОСЛЕ 55, МУЖЧИНАМ ПОСЛЕ 60! Что на это скажите??? В СССР над этим работали институты, и их научные выводы полностью подтверждены на практике. Человек не должен работать после 55 женщины после 60 мужчины! Всё что после это тотальное уничтожение населения!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
660
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 14:17
#3
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Цитата:
Tenkisch:
А зачем нам мировой опыт?

Ну как зачем, обычно это двигатель прогресса. Хотя конечно можно и как в Зимбабве жить. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
660
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 14:22
#4
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Цитата:
Tenkisch:
педофилы и прочие прелести западной жизни официально узаконены,

Вот наговаривать не нужно. За педофилию, как и везде, наказания жестокие. Остальное, свободный выбор каждого человека. Может и не всех устраивающий, но возможный. Всё же лучше, чем просто быть импотентом. :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6608
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 14:54
#5
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Цитата:
Эл-починно:
За педофилию

---Там , вроде , у вас ---собрались закон принять -- о сношении с животными ???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11406
Re: В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после...
Отправлено: 10.09.22 - 16:09
#6
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Самый нормальный возраст на пенсию, это 55 лет, для всех.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
660
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 16:09
#7
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Цитата:
Гога:
Там , вроде , у вас ---собрались закон принять -- о сношении с животными ???

Это ещё откуда? Гляжу на фоне спец операции - все средства хороши! Бред, если честно.

[Исправлено: Эл-починно, 10.09.2022 - 16:10]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
660
В каком возрасте будут уходить на пенсию казахстанки после 2028 года?
Отправлено: 10.09.22 - 16:12
#8
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Цитата:
Vit:
Самый нормальный возраст на пенсию, это 55 лет, для всех.

Да я бы и в 60-ть не против, но вот до 67-ми, как то не по фуншую. :lol:
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