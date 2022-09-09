Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • Ю-ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Что ответил аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45054
Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 10:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вручил давеча с оказией письмо лично из рук в руки акиму Костаная с планом мероприятий по улучшению качества жизни жителей города. И вот пришёл ответ от акимата, ниже приведен. Кратко: это не ларьки в Сити-центре разгонять, тут акиматовцы сами могут разбежаться.
Читать новость

В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7632
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 10:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот живо себе представил, как сотрудники писали этот ответ.

Утирая слёзы, подзывая коллег - читай, читай, что этот [censored] пишет. Нет, он на полном серьёзе, ахахахаха!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 10:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

а ведь таких чудиков в акимат послания пишет немало. и всем надо по закону ответить.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17437
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 13:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате все предложения начинаются на слово Касательно?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
17437
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 13:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы посмотреть на оригинал..
Все же пересказ это есть некая выдумка..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17433
Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 13:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все, можно уже цирк открывать в Кустанае свой.
арена не будет пустовать.
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
841
Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 15:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности."
В Алматы и Астане ездят на новых автобусах и нормально. Когда надо, то не смотрят на законы. Ну или на деньги.

[Исправлено: arman_kst, 09.09.2022 - 16:08]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
382
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 16:15
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности. Вот тут по моему они сами себе противоречат. Или противоречат здравому смыслу. Ежели будут открываться новые предприятия по озеленению и перевозкам людей, то как те которые уже были предприятия могут монополизировать производство? Ведь будет открытая конкуренция и борьба за качество. И наоборот пока на рынке работают только одни и те же, то монополизация гарантирована на все 100%. Или я не прав?
Профайл
В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7632
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 17:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
"Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности." В Алматы и Астане ездят на новых автобусах и нормально.


Новые автобусы == новые муниципальные автобусные парки, да?
Профайл
В
§ Валентин
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7632
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 17:19
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот тут по моему они сами себе противоречат. Или противоречат здравому смыслу.


Нет, просто они работают не по здравому смыслу, и не по справедливости, а по действующему законодательству.
Нравится это окружающим, и даже им самим, или нет.
Или будут нести ответственность за его нарушение.
Профайл
Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
30
Re: Что ответил аким Костаная
Отправлено: 09.09.22 - 22:27
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[code]Касательно объединения, реорганизации и ликвидации государственных органов. Источник: [/code

Такие предложения излагаются в доказательной, математической форме. Функции управления давно формализована (положена на формулы). Излагать тему стохастически - словоблудие. Тема высокопрофессиональная. Для единиц профессионалов в малом числе стран.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS