Вручил давеча с оказией письмо лично из рук в руки акиму Костаная с планом мероприятий по улучшению качества жизни жителей города. И вот пришёл ответ от акимата, ниже приведен. Кратко: это не ларьки в Сити-центре разгонять, тут акиматовцы сами могут разбежаться. Читать новость
"Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности." В Алматы и Астане ездят на новых автобусах и нормально. Когда надо, то не смотрят на законы. Ну или на деньги.
"Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности. Вот тут по моему они сами себе противоречат. Или противоречат здравому смыслу. Ежели будут открываться новые предприятия по озеленению и перевозкам людей, то как те которые уже были предприятия могут монополизировать производство? Ведь будет открытая конкуренция и борьба за качество. И наоборот пока на рынке работают только одни и те же, то монополизация гарантирована на все 100%. Или я не прав?
arman_kst: "Законом РК запрещено создание новых муниципальных автобусных парков и предприятий по озеленению, так как подобные учреждения будут монополизировать определенные виды деятельности." В Алматы и Астане ездят на новых автобусах и нормально.
Новые автобусы == новые муниципальные автобусные парки, да?
Вот тут по моему они сами себе противоречат. Или противоречат здравому смыслу.
Нет, просто они работают не по здравому смыслу, и не по справедливости, а по действующему законодательству. Нравится это окружающим, и даже им самим, или нет. Или будут нести ответственность за его нарушение.
Такие предложения излагаются в доказательной, математической форме. Функции управления давно формализована (положена на формулы). Излагать тему стохастически - словоблудие. Тема высокопрофессиональная. Для единиц профессионалов в малом числе стран.
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