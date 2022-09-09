Отправлено: - 17:19

Вот тут по моему они сами себе противоречат. Или противоречат здравому смыслу.

Цитата:Нет, просто они работают не по здравому смыслу, и не по справедливости, а по действующему законодательству.Нравится это окружающим, и даже им самим, или нет.Или будут нести ответственность за его нарушение.