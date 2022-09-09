Re: Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым...

Отправлено: - 21:38

Люди да че вы пристали к его правам? Да ему глубоко плевать лешат его прав или нет. Он и без них будет и дальше гонять на своём Мерсе и так же дальше его будут отмазывать.