Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...

Отправлено: - 21:04

А почему нет? Или людям с судимостью невозможно пройти и на стадион, я так считаю, если ты отбыл свой срок, то ты отдал, всё за что тебя осудили, и да потом можно пользоваться благами этого мира, если Вы считаете, что это не так напишите мне в личку,я считаю каждый день в тюрьме, за 3 дня на свободе, поэтому я считаю так