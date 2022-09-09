Отправлено: - 17:56

ПолиграфЪ Боярышников:

Впереди нее оказался только Людовик XIV

[Исправлено: Эл-починно, 09.09.2022 - 18:21]

Цитата:Царствовал 72 года дольше, чем какой-либо другой европейский монарх Европы. Читайте больше наОднако там же отмечается.Бернард VII Липпский - Документально зафиксировано, что его правление продлилось 81 год и 234 дня. Это делает его самым долгоправящим монархом в Европе, Читайте больше на