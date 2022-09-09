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≡ Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45054
Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
Отправлено: 09.09.22 - 16:57
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Бывшего акима Костаная несколько раз видели на стадионе «Центральный» на матчах «Тобола» в еврокубках. Наблюдал он за игрой из vip-ложи. По соседству с акимом области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ и руководителем ОФ ФК «Тобол» Николаем ПАНИНЫМ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8750
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 16:57
#1
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Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи? /quote]
Как маленькие...
У него там блат... или сестла)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 17:00
#2
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Это что, если я куплю за 14 500 билет в начале сезона, я тоже смогу рядом с сиракузцем на одном ложе за ногомячерами наблюдать?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2886
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 17:02
#3
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На первом фото слева крайний - не Бабаян ли? :-o
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
382
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 20:53
#4
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эти вип заведения еще раз демонстрируют пропасть между простыми людьми и чванливыми чиновниками и толстосумами. В массы идите там ваше место.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
461
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 21:04
#5
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А почему нет? Или людям с судимостью невозможно пройти и на стадион, я так считаю, если ты отбыл свой срок, то ты отдал, всё за что тебя осудили, и да потом можно пользоваться благами этого мира, если Вы считаете, что это не так напишите мне в личку,я считаю каждый день в тюрьме, за 3 дня на свободе, поэтому я считаю так
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25296
Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
Отправлено: 09.09.22 - 21:21
#6
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Цитата:
рихард:
пропасть между простыми людьми и чванливыми чиновниками и толстосумами.

Акимы, своих не - бросают... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 09.09.2022 - 21:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17433
Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
Отправлено: 09.09.22 - 21:27
#7
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не понимаю этой возни.
ну смотрит и смотрит.
вам то что?
противно даже читать такие новости.
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