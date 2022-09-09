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≡ Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым тик-токера решит суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45054
Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым тик-токера решит суд в Костанае
Отправлено: 09.09.22 - 17:11
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Фархату Маликову назначили принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения по месту жительства. Однако вопрос об изъятии у него водительских прав суд пока не решил, что вызвало массу комментариев в соцсетях.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым тик-токера решит суд в Костанае
Отправлено: 09.09.22 - 17:11
#1
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5505
Re: Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым...
Отправлено: 09.09.22 - 20:24
#2
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Я не пойму, чего с ним церемонятся? Или он сынок небожителей, ну тогда правохранители вам флаг в руки, решайте проблему, если кого-то убьет прямая ваша вина
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2886
Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым тик-токера решит суд в Костанае
Отправлено: 09.09.22 - 20:40
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Я не пойму, чего с ним церемонятся?


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
382
Re: Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым...
Отправлено: 09.09.22 - 20:56
#4
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идиотизм. Права у сумасшедшего не могут отнять. Что за суд такой?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11404
Re: Вопрос о лишении водительских прав признанного невменяемым...
Отправлено: 09.09.22 - 21:38
#5
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Люди да че вы пристали к его правам? Да ему глубоко плевать лешат его прав или нет. Он и без них будет и дальше гонять на своём Мерсе и так же дальше его будут отмазывать.
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