Отправлено: - 18:28

dvb:



Цитата:По Абая, ост. Школа милиции. Там была строительная фазанка. В 1992 году сделали школу #26. Нас туда из переполненной 7 школы перевели. Через год уже сделали ТЭШЛ. Потом была ЕМГ, теперь ФМЛ. Школа для небедных и блатных.