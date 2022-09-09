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≡ Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45054
Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 15:16
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Дмитрий Петелин, родившийся в Костанае, 21 сентября впервые отправится в космос на пилотируемом корабле «Союз МС-22». Космонавт ждал этого момента 10 лет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17432
Re: Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 15:16
#1
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//39-летний бортинженер Петелин окончил костанайский технико-экономический лицей/

круто.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8749
Re: Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 15:17
#2
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Цитата:
родившийся в Костанае,

В 1983 году был КУстанай

Цитата:
окончил костанайский технико-экономический лицей

технико-экономическая ШКОЛА-лицей правильно
Я её тоже окончил, но несколькими годами ранее. Помню, в челябинский вуз прям в школе экзамены сдавали. С класса четверо уехали учиться и не вернулись, естественно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17432
Re: Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 15:18
#3
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Цитата:
yudjin:
В 1983 году был КУстанай


тоже хотел это отметить
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 17:03
#4
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Цитата:
yudjin:
В 1983 году был КУстанай

уже бы ни нашим и ни вашим - писали бы просто кАстанай!
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
356
Re: Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 17:11
#5
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Цитата:
yudjin:
технико-экономическая ШКОЛА-лицей правильно

А поясни, пожалуйста, где это? Честно говоря, не слышал о ней.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 17:19
#6
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2885
Уроженец Костаная полетит в космос после 10 лет подготовки
Отправлено: 09.09.22 - 17:23
#7
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Цитата:
dvb:
где это?

Сейчас ФМЛ, возле Академии МВД.
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