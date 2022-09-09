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≡ Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45054
Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи?
Отправлено: 09.09.22 - 16:57
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Бывшего акима Костаная несколько раз видели на стадионе «Центральный» на матчах «Тобола» в еврокубках. Наблюдал он за игрой из vip-ложи. По соседству с акимом области Архимедом МУХАМБЕТОВЫМ и руководителем ОФ ФК «Тобол» Николаем ПАНИНЫМ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8749
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 16:57
#1
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Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК "Тобол" из vip-ложи? /quote]
Как маленькие...
У него там блат... или сестла)
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2767
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 17:00
#2
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Это что, если я куплю за 14 500 билет в начале сезона, я тоже смогу рядом с сиракузцем на одном ложе за ногомячерами наблюдать?
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Козлов я
* Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2885
Re: Почему экс-аким Костаная Кайрат Ахметов болеет за ФК...
Отправлено: 09.09.22 - 17:02
#3
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На первом фото слева крайний - не Бабаян ли? :-o
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